FIS попросила российских спортсменов подать заявки на нейтральный статус
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу допуска российских спортсменов на соревнования. Об этом сообщается на сайте FIS.
«Решение CAS разрешает участие всех спортсменов и вспомогательного персонала, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство, в нейтральном статусе (AIN) в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года, а также в самих Играх в соответствии с критериями допуска МОК. FIS приняла решение CAS. Все спортсмены, имеющие право на запрос статуса AIN, в соответствии с правилами FIS в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов, должны сделать это, отправив электронное письмо по адресу neutralathletes@fis-ski.com», — говорится в сообщении FIS.
В FIS также перечислили критерии соответствия для получения нейтрального статуса. В них входит отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими вооруженными силами или с любыми другими органами национальной безопасности; отсутствие поддержки военных действий на Украине.
Заявки на нейтральный статус будут рассматриваться специальной комиссией FIS (AINERP) в следующем составе: генеральный секретарь FIS, независимый эксперт по вопросам спортивной этики, представитель администрации FIS, дающий заключение о результатах внешней комплексной проверки и статусе антидопингового контроля.
CAS 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны на отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допускать российских спортсменов на международные соревнования.
Российские спортсмены были отстранены от турниров FIS с 2022 года. Из олимпийских видов FIS отвечает за лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье.
Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили