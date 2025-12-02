 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
FIS попросила российских спортсменов подать заявки на нейтральный статус

FIS попросила россиян подать заявки на нейтральный статус для отбора на ОИ-2026
Сюжет
Олимпиада-2026
FIS признала решение CAS по поводу допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе
Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Global Look Press
Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Global Look Press

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу допуска российских спортсменов на соревнования. Об этом сообщается на сайте FIS.

«Решение CAS разрешает участие всех спортсменов и вспомогательного персонала, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство, в нейтральном статусе (AIN) в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года, а также в самих Играх в соответствии с критериями допуска МОК. FIS приняла решение CAS. Все спортсмены, имеющие право на запрос статуса AIN, в соответствии с правилами FIS в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов, должны сделать это, отправив электронное письмо по адресу neutralathletes@fis-ski.com», — говорится в сообщении FIS.

В FIS также перечислили критерии соответствия для получения нейтрального статуса. В них входит отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими вооруженными силами или с любыми другими органами национальной безопасности; отсутствие поддержки военных действий на Украине.

Заявки на нейтральный статус будут рассматриваться специальной комиссией FIS (AINERP) в следующем составе: генеральный секретарь FIS, независимый эксперт по вопросам спортивной этики, представитель администрации FIS, дающий заключение о результатах внешней комплексной проверки и статусе антидопингового контроля.

CAS 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны на отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допускать российских спортсменов на международные соревнования.

Российские спортсмены были отстранены от турниров FIS с 2022 года. Из олимпийских видов FIS отвечает за лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье.

Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) Олимпиада-2026 нейтральный статус лыжи горнолыжники прыжки на лыжах с трамплина лыжное двоеборье фристайл сноуборд
