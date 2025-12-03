Заявки российских лыжников на нейтральный статус рассмотрят за 30 дней
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) может рассматривать заявки на получение нейтрального статуса до 30 дней. Это следует из документов на сайте FIS.
Отмечается, что FIS не несет ответственности за любые соревнования, которые будут пропущены спортсменом в процессе рассмотрения заявок. Также обработка запросов может быть приостановлена до уплаты регистрационного взноса.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны на отказ FIS допускать российских спортсменов на международные соревнования.
В FIS заявили, что признают решение CAS, и попросили российских спортсменов подать заявки на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпиаду-2026.
Российские спортсмены были отстранены от турниров FIS с 2022 года. Из олимпийских видов FIS отвечает за лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье.
