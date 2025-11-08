«Дефицит страшный». Как работает индустрия любительского тенниса в России

Все знают Кафельникова, Шарапову и Даниила Медведева. Но в России теннисом занимаются больше полумиллиона человек. «РБК Спорт» рассказывает, что представляет собой любительский теннис, кто им занимается и сколько это стоит

Фото: пресс-служба Tennis United

В профессиональном теннисе сейчас конец сезона. В эти выходные в Эр-Рияде проходят решающие матчи Итогового турнира WTA, а на следующей неделе в Турине состоятся аналогичные соревнования у лидеров рейтинга ATP.

Имена профессионалов известны если не всем, то очень многим. Но в России насчитывается несколько сотен тысяч теннисистов-любителей, которые, как правило, пришли в спорт в сознательном возрасте, отдают ему большое количество сил и денегь.

«РБК Спорт» - о том, как работает индустрия любительского тенниса в России, каков ее охват, чем этот вид спорта привлекает людей и кто на это зарабатывает.

Кто такие теннисисты-любители

Над популяризацией тенниса и вовлечением взрослых любителей профильные федерации работают по всему миру. Руководитель Комиссии по любительскому теннису Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Полюшкин в беседе с «РБК Спорт» описывает спортсмена-любителя прежде всего как человека, который ведет активный образ жизни и не извлекает из занятия спортом материальную выгоду.

«Любительский теннис весьма разнообразен. Есть люди, которые просто обучаются теннису, но на турнирах не играют. Тем не менее они являются любителями. Есть профессионалы, которые тренировались в детстве, завершили карьеру в более взрослом возрасте. Большинство спортсменов именно уходят в любители. Те, кто с профессиональной подготовкой, — они являются любителями, поскольку не играют в профессиональных турнирах», — отметил он.

По его словам, профессионализм в данном случае подразумевает не только подготовку спортсмена, но и заработок. «Поскольку весь профессиональный спорт коммерциализирован, то теннисисты получают за это деньги, это их работа. Если бы им не платили, то спорт был бы на уровне игры в шашки. Поэтому все, кто не участвует в профессиональных турнирах за деньги, являются любителями», — добавил Полюшкин.

В международной системе, чтобы разграничить уровни игры для непрофессионалов, существуют рейтинговые системы. Самый известный рейтинг, который применяется всеми, — это американская National Tennis Rating Program (NTRP).

В России в любительском теннисе единой рейтинговой системы нет. Разные организации играют по своей системе и со своими рейтингами.

Форматы любительских турниров

Турниры могут быть однодневными или многодневными. Участники любительских турниров могут соревноваться в одиночном или парном разряде, а также в миксте. Формат турниров зависит от организации.

Например, есть стандартный формат, в котором необходима победа в трех сетах. Есть укороченные форматы — сеты до четырех геймов, либо Pro-Set (один сет до победы в восьми геймах) для ускорения. В турнирах с ограниченным временем часто используют матч-тай-брейк вместо полного третьего сета (например, тай-брейк до десяти очков).

Турниры обычно делятся на категории по рейтингу или уровню игры — это позволяет соревноваться соперникам сопоставимого уровня. Также турниры могут иметь возрастные категории, например «взрослые» (16 лет и старше) или «ветераны» (45+, 55+ и даже 70+).

Любительские турниры в России

Фото: пресс-служба Amatour

В России в теннисе есть целый ряд любительских организаций. Среди самых крупных организаций — Tennis United, в которой 5 тыс. зарегистрированных участников. Они представляют в основном регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Также под патронатом ФТР проводятся соревнования Лиги клубов — турниры между клубными командами теннисистов-любителей, представляющих различные любительские объединения.

Среди крупнейших российских организаций — Ветеранский тур (Веттур), который проводит турниры среди любителей по международной системе ITF в рамках ФТР, а также серия турниров Amatour.

«Amatour — это серия любительских турниров, они не связаны с корпоративной историей, — рассказал «РБК Спорт» директор Amatour Денис Соколов. — Мы существуем уже больше 20 лет. Проводим турниры в 60 городах России. У нас в год играют больше 10 тыс. игроков. Всего за весь срок сыграли больше 30 тыс. участников».

Помимо россиян в турнирах Amatour участвуют представители Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и ряда других стран.

Еще одно явление в любительском теннисе — корпоративные соревнования: ⁠«Трудовые резервы» и Лига чемпионов бизнеса. Их участниками становятся сотрудники крупных компаний.

В регионах основными центрами любительского тенниса являются Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ярославль, Казань, Уфа, Саратов, Ульяновск, Чебоксары, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Красноярск. В каждом городе от двух до десяти средних по охвату организаций, которые проводят соревнования в рамках своих сообществ, клубов или теннисных центров. Плюс, по подсчетам ФТР, есть до 200 мелких организаторов, не связанных между собой и не входящих ни в одну систему соревнований.

Сколько в России теннисистов-любителей

Фото: пресс-служба ФТР

По данным ФТР, число охваченных большим теннисом в сегменте массового спорта в последние годы колеблется в районе 190 тыс. человек. В это число входят любители, регулярно тренирующиеся, состоящие в клубах или иных организованных структурах.

Общее же число людей, занимающихся теннисом, значительно больше, говорит глава комиссии ФТР Полюшкин.

«Возрастной спектр любителей большой — от 18 до 90 и более лет. Самому возрастному участнику, который играет в регулярных турнирах, сейчас 84 года. Я с ним лично знаком. Об общем количестве людей, занимающихся теннисом в России, в том числе детей, подростков, взрослых, профессиональных игроков и любителей, точные данные отсутствуют, статистика не ведется. Но оценочно это от 600 тыс. до 800 тыс. человек. Соотношение мужчин и женщин — 50/50», — отметил Полюшкин.

По примерным оценкам комиссии любительского тенниса ФТР, в России в год проводится 2 тыс. турниров.

По подсчетам ITF, в 2024-м число людей, которые сыграли в теннис хотя бы один раз за год, достигло 106 млн примерно в 199 странах. Больше всего теннисом занимаются в Азии — около 35,3 млн человек, далее идут Европа (29,6 млн) и Северная Америка (28,8 млн). В США, согласно отчету United States Tennis Association, число сыгравших в теннис хотя бы один раз в 2024 году, составило около 25,7 млн человек.

Международный любительский теннис после 2022 года Что касается зарубежных турниров, то с 2022 года российские любители играют главным образом в дружественных странах: Белоруссии, Казахстане и других странах Центральной Азии, говорит руководитель комиссии по любительскому теннису ФТР. «В тех выездах, которые проводит Международная федерация тенниса, вероятность участия россиян мизерная просто по причине стоимости, визовых проблем, дороги и всего прочего. Это упало ниже плинтуса. <...> Мне не известно ни одного крупного спортивного турнира среди любителей в теннисе, где бы россияне участвовали в других странах, помимо тех, которые я перечислил», — отметил Полюшкин. Он добавил, что продолжаются контакты с китайской стороной. «Однако в настоящее время они ограничиваются небольшими турнирами, которые проводятся частными организаторами на территории Китая с участием российских теннисистов», — сказал собеседник «РБК Спорт».

Сколько стоит провести любительский турнир

Фото: пресс-служба Amatour

Расходы на организацию турнира зависят от многих факторов. Среди них — аренда площадки, техническое обеспечение, призы, работа персонала, в частности судей. Цены в больших и менее крупных городах различаются.

Директор Amatour ключевой частью затрат называет аренду площадки. «Тяжело сказать, во сколько в среднем обходится один турнир. Это зависит от многих факторов. К примеру, в каком городе проходит соревнование. В основном стоимость турнира зависит от цены аренды кортов, потому что она везде разная», — отметил Соколов.

По его словам, также расходы зависят от формата турнира. «Важно учитывать, есть или нет вечерняя программа на турнире, есть ли эксклюзивные призы, призовой фонд. Например, обычные, так сказать, турниры выходного дня: небольшие, когда игроки просто собираются и играют. Сумма может доходить до 50–70 тыс. руб., — рассказал директор Amatour. — А есть турниры с большой программой. Например, Christmas Cup в Санкт-Петербурге, который уже третий раз в этом году будет проходить. Он стоит больше 20 млн руб. Но там есть генеральный партнер. И это имеет колоссальное значение».

Сколько тратят спортсмены

Фото: пресс-служба Tennis United

Сборы за участие в любительских турнирах тоже зависят от множества факторов — от города, категории соревнований, прочих условий. Например, на недавнем турнире RTC в Москве взнос составлял 5 тыс. руб. с участника. Но даже в столице можно найти и более доступные соревнования со взносом от 800 руб.

Соколов из Amatour говорит, что, например, в Краснодаре за участие в серии можно заплатить 2,5 тыс. руб. А вот на крупных турнирах сумма может достигать и 80 тыс. руб., добавил он. В частности, в январе 2026 года Amatour проведет турнир Santa Cup в Дубае. Там взнос составляет от 10 тыс. руб. для игроков Tour до 40 тыс. руб. для более опытных игроков в разряде Masters.

Турниры Amatour делятся на следующие категории: Masters — турниры для сильнейших любителей;

Tour — турниры для сильных любителей;

Challenger — турниры для опытных любителей;

Satellite — турниры для начинающих любителей.

По примерным подсчетам Полюшкина, в среднем теннисист-любитель в Москве может тратить на тренировочный процесс и турниры до 100 тыс. руб. в месяц.

«Если взять затраты среднестатистического любителя тенниса в Москве — эта фигура никем не обсчитывалась, она отличается в сравнении с региональными любителями. Если человек в Москве регулярно тренируется, играет с друзьями, арендует корты и ходит примерно два раза в месяц на турниры, то может тратить от 50 тыс. до 100 тыс. Это мы не берем расходные материалы — мячи, одежда и так далее. В остальных регионах можно эту же сумму делить на два», — сказал Полюшкин.

Игрок-любитель Сергей Гребень, капитан команды НТЛ (Лига клубов), рассказал «РБК Спорт», что на теннис тратит около 55 тыс. руб. в месяц. «Начнем с того, что если заниматься с тренером, то затраты уже становятся значительно выше. Касаемо меня, если участвовать в турнирах и два раза в неделю заниматься индивидуально с тренером, то в районе 55 тыс. Есть люди, кто ходит на групповые занятия, не участвует в турнирах, а просто арендует корты. Это, думаю, им обходится минимум в 25–30 тыс.», — сказал он.

«Среди клубов мы в месяц проводим два турнира и каждую пятницу между собой мини-соревнования. Получается, в среднем где-то шесть турниров в месяц. Часто проводим турниры по праздникам, например, 2 ноября был в честь Дня народного единства. Как говорится, лишь бы повод был», — добавил Гребень.

Капитан команды RTC (Лига клубов) Наталья Калачева рассказала «РБК Спорт», что в среднем участвует в пяти турнирах в месяц. По ее словам, количество турниров и соревновательные траты зависят от индивидуальных целей и возможностей любителя — «играть как сильный любитель или просто мяч перекидывать».

«Давайте возьмем среднего любителя, который уже научился играть и не тренируется. В месяц на теннис в среднем уходит в районе 50 тыс. руб. без одежды и инвентаря. Один турнир стоит 5 тыс. Хорошие сильные любители участвуют каждую неделю обязательно — это 20 тыс. Дальше мы берем клубные дни или когда мы собираемся вместе просто играть два часа. Хорошие сильные любители играют минимум два раза в неделю между собой. На всех делят аренду корта. Грубо говоря, еще по 4 тыс., вот и получается плюс-минус 40 тыс. в месяц», — рассказала Калачева.

Другая существенная часть трат — на тренировочный процесс. «Средний хороший тренер стоит 3 тыс. руб. в час. Остальное зависит от корта. Корт в Москве сейчас стоит в районе 4–5 тыс. в час. Если мы смотрим окраины, то 3,5 тыс. в час пик. Дальше еще можете считать, сколько вы готовы потратить на тренера с тренировкой. В среднем проводят две тренировки в неделю. Одна тренировка — это ни о чем», — отметила она.

«Кроме этого надо покупать одежду, перетягивать ракетки, мячи, затраты на расходный материал. Например, те же кроссовки, которые стираются на корте, мячи, которые «убиваются», и струны, которые нужно перетягивать. <...> Если же человеку хочется просто для себя, для удовольствия перекидывать мяч, то можно походить в группы, научиться держать мяч и дальше просто с такими же средними любителями ходить», — сказала Калачева.

Сколько теннисист может заработать на турнире

Фото: пресс-служба Amatour

По словам Полюшкина из профильной комиссии ФТР, в Москве теннисист-любитель высокого уровня может заработать за турнир до 100 тыс. руб. Но таких соревнований очень мало.

«Под общими призовыми подразумевается весь бюджет, который выделяется на участников. Это не значит, что победитель получил всю сумму. В среднем известные мне призовые на одного участника — где-то 100 тыс. руб. Но в Москве такие турниры по пальцам можно посчитать. И такие призовые — для ограниченной аудитории», — сказал он.

Важно учитывать, что призовой фонд напрямую связан с размерами взносов за участие. «Если в среднем взнос на турниры одного дня в Москве в пределах 10 тыс. руб., то в турнирах с большим призовым фондом взнос может быть 50 тыс. руб. с человека», — добавил Полюшкин.

Директор Amatour рассказал, что также сумма призового фонда зависит от партнеров турнира. «Максимальный призовой фонд Amatour был в районе 2 млн руб. Но не на один разряд», — сообщил Соколов.

Теннисистка Наталья Калачева говорит, что в коммерческих турнирах с призовыми не участвует. «Если турнир любительский с призовым фондом, вы должны отдавать себе отчет, что туда могут идти люди, которые закончили серьезную детскую школу. Разница уровней приличная. Например, за участие в парных турнирах каждый платит по 20 тыс. Против может выйти хороший любитель, который десять лет назад окончил профессиональную школу. И призовой фонд просто уйдет такому любителю. Поэтому я в таких соревнованиях не участвую», — сказала она.

Аналогичного подхода придерживается и теннисист-любитель Сергей Гребень: «На тех турнирах, в которых мы участвуем, нам призовые не платят. Нам вручают кубки и медали за победы. Хотя бывают турниры, где каждый игрок вносит определенную сумму и оттуда уже делят весь призовой фонд по местам. Я в таких турнирах не участвую».

Профессионалы на турнирах любителей

Влада Коваль (Фото: пресс-служба Amatour )

В любительских турнирах в определенных разрядах могут участвовать и профессиональные спортсмены. Например, Влада Коваль, которая летом 2021 года занимала 339-е место в мировом рейтинге WTA. Она выиграла один титул в одиночном разряде под эгидой организации и пять титулов в парном разряде ITF. В 2019 году Коваль участвовала в Кубке Федерации за сборную России.

На турнире Amatour она выступает в смешанном парном разряде Pro-Am. За сезон 2024-го она поставила рекорд по количеству сыгранных турниров — 105.

Коваль так описывает ключевое отличие профессиональных турниров от любительских: «Профессиональные турниры все-таки пропитаны более агрессивно-эгоистичным настроением, где в приоритете выиграть любой ценой. А в Amatour меняют эту картинку и показывают, что можно бороться до конца, но при этом не забывать наслаждаться простыми вещами на корте и вне корта в том числе».

В Amatour участвовали и другие знаменитые профессионалы, среди которых бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, экс восьмая ракетка Михаил Южный, олимпийская чемпионка Рио Елена Веснина, чемпионка Уимблдон-2025 в парном разряде Вероника Кудерметова.

Каковы перспективы любительского тенниса

Охват любительских турниров и лиг развивается. Например, теннисное любительское объединение Tennis United в мае 2025 года провело на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке серию турниров с участием более 3 тыс. игроков.

Среди целей ФТР на ближайшее время — расширить соревновательный охват в центральных, северо-западных и южных регионах России.

Денис Соколов говорит, что Amatour планируют привлечь к участию в своей серии 30 тыс. участников из 100 городов. «Подключаем еще детские турниры, добавляем падел-теннис, запускаем командные турниры. У нас большие планы», — добавил директор серии.

Полюшкин отметил, что за последние два года востребованность тенниса серьезно увеличилась: «Стало невозможно забронировать корты, становится недостаточно площадок для тех, кто хочет этим заниматься».

«Где-то динамика выше, где-то ниже, но она только положительная в России. Популярность спорта растет. Появляются новые виды спорта для хайпа, среди которых падел, пиклбол. Но это ни в коем случае не конкурент теннису, а просто еще одна активность», — сказал руководитель комиссии ФТР.

Он объясняет рост интереса к теннису в России «эффектом раскрутки» в последние десятилетия. «Поскольку в мировом пространстве теннис всегда был популярен, это дает некий эффект в любительском спорте. Это повлияло на то, что люди берут ракетки и идут заниматься этим. Я вижу это своими глазами. Дефицит кортов и площадок страшнейший, несмотря на то что их много. Цены растут, но люди все равно платят», — подчеркнул Полюшкин.