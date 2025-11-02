 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Две российские теннисистки стали чемпионками турнира WTA в Китае

Блинкова выиграла турнир WTA в Цзюцзяне в одиночном разряде, Приданкина — в паре
Анна Блинкова в финале одиночного разряда победила австрийку Таггер, а чемпионками парного разряда стали 20-летняя Елена Приданкина и американка Глисон
Анна Блинкова
Анна Блинкова (Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская теннисистка Анна Блинкова стала победительницей турнира WTA-250 в китайском Цзюцзяне с призовым фондом $275 тыс.

В финале 27-летняя Блинкова обыграла 17-летнюю австрийскую теннисистку Лилли Таггер (235-я в рейтинге) со счетом 6:3, 6:3.

Для Блинковой этот титул стал вторым в карьере и первым с 2022 года. За победу она получила 250 очков и поднялась в live-версии рейтинга WTA с 95-го места на 63-е.

Россиянка в 20 лет впервые в карьере вышла в финал турнира WTA
Спорт
Елена Приданкина

Ранее в воскресенье в финале парного разряда турнира в Цзюцзяне победу одержали 20-летняя россиянка Елена Приданкина и американка Куинн Глисон.

Они победили россиянку Екатерину Овчаренко и британку Эмили Уэбли-Смит со счетом 6:4, 2:6, 10:6.

Приданкина впервые в карьере играла в финале турнира WTA, у 30-й летней Глисон это второй титул в парном разряде.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
WTA Анна Блинкова Елена Приданкина
