 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов Торпедо Велес 1 1,04 x 20 2 34 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов Факел Урал 1 3,45 x 2,05 2 3,9 Футбол Франция. Лига 1 ПСЖ Страсбур 1 1,3 x 5,8 2 9 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Акрон 1 2,45 x 3,5 2 2,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Оренбург 1 1,95 x 3,8 2 3,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Ростов 1 1,6 x 4,05 2 5,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Краснодар 1 5 x 3,45 2 1,77 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Сити Эвертон 1 1,4 x 4,9 2 7,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

CAS впервые увидел дискриминацию в отстранении российских спортсменов

Юристы Федерации настольного тенниса: CAS счел дискриминацией недопуск россиян
Юристы Федерации настольного тенниса России сообщили, что CAS признал непропорциональным и дискриминационным полное отстранение россиян в 2022 году, но указал, что эти выводы не распространяются автоматом на другие виды спорта
Фото: imago / Global Look Press
Фото: imago / Global Look Press

Спортивный арбитражный суд (CAS) впервые признал, что отстранение российских спортсменов носило дискриминационный характер, при рассмотрении апелляции Федерации настольного тенниса России (ФНТР), сообщается на сайте юридической компании SILA, представлявшей интересы российской организации.

ФНТР оспорила решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) 2022 года, в соответствии с которым россиян отстранили, а российские клубы дисквалифицировали из Лиги чемпионов. CAS отменил эти решение в июне 2024 года, но оставил в силе запрет на национальную символику. SILA тогда сообщала, что получила только резолютивную часть решения и ждет мотивировочную.

«CAS постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации, закрепленные как в конституции ETTU, так и в Олимпийской хартии», — сообщили в юридической компании.

Там отметили, что CAS признал меры к ФНТР непропорциональными, поскольку ETTU не рассмотрел вариант выступления под нейтральным флагом, а запрет на национальную символику счел допустимым, поскольку он «снижал политическую напряженность».

«Однако в тексте решения CAS подчеркивает, что его выводы применимы только в контексте настольного тенниса и не распространяются автоматически на другие виды спорта, такие как футбол», — отметили в SILA.

Международная федерация в этом виде спорта (ITTF) после рекомендаций МОК 2023 года поддержала возвращение россиян в нейтральном статусе.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
CAS
Материалы по теме
В федерации тяжелой атлетики предложили МОК убрать нейтральные статусы
Спорт
В МОК отреагировали на снятие санкций с российских паралимпийцев
Спорт
Совет FIS после решения МОК рассмотрит вопрос о допуске россиян к Играм
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
В РАН показали визуализацию солнечной активности Общество, 18:22
Эстония полностью запретила проезд через «сапог» в Псковской области Политика, 18:14
«Океан выбил из меня всё эго»: 4 истории тех, кто сбежал от выгорания Стиль, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
CBS сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа Политика, 18:11
Лукашенко возмутился жалобами на очереди у заправок из-за «пьющих кофеек» Общество, 18:09
Курс биткоина опустился ниже $110 тыс. Что произошло на крипторынке Крипто, 18:05
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Патриарх Кирилл заявил о неизбежности апокалипсиса Общество, 18:04
ЦБ поднял курс доллара выше ₽79, курс евро — выше ₽92 Инвестиции, 18:04
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Как малому бизнесу развиваться в условиях турбулентности в 2025 году Радио РБК, 17:56
ФБР обвинила экс-советника Буша-младшего в хранении секретных документов Политика, 17:55
«Галс-Девелопмент» наградил победителей в номинации «Счастливый офис» Пресс-релиз, 17:49
Трамп представил проект триумфальной арки в Вашингтоне Общество, 17:42