CAS впервые увидел дискриминацию в отстранении российских спортсменов

Юристы Федерации настольного тенниса России сообщили, что CAS признал непропорциональным и дискриминационным полное отстранение россиян в 2022 году, но указал, что эти выводы не распространяются автоматом на другие виды спорта

Фото: imago / Global Look Press

Спортивный арбитражный суд (CAS) впервые признал, что отстранение российских спортсменов носило дискриминационный характер, при рассмотрении апелляции Федерации настольного тенниса России (ФНТР), сообщается на сайте юридической компании SILA, представлявшей интересы российской организации.

ФНТР оспорила решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) 2022 года, в соответствии с которым россиян отстранили, а российские клубы дисквалифицировали из Лиги чемпионов. CAS отменил эти решение в июне 2024 года, но оставил в силе запрет на национальную символику. SILA тогда сообщала, что получила только резолютивную часть решения и ждет мотивировочную.

«CAS постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации, закрепленные как в конституции ETTU, так и в Олимпийской хартии», — сообщили в юридической компании.

Там отметили, что CAS признал меры к ФНТР непропорциональными, поскольку ETTU не рассмотрел вариант выступления под нейтральным флагом, а запрет на национальную символику счел допустимым, поскольку он «снижал политическую напряженность».

«Однако в тексте решения CAS подчеркивает, что его выводы применимы только в контексте настольного тенниса и не распространяются автоматически на другие виды спорта, такие как футбол», — отметили в SILA.

Международная федерация в этом виде спорта (ITTF) после рекомендаций МОК 2023 года поддержала возвращение россиян в нейтральном статусе.