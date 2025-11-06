 Перейти к основному контенту
Реклама
Спорт⁠,
0

Андреева и Шнайдер проиграли все три матча на Итоговом турнире WTA

Андреева и Шнайдер проиграли три матча подряд на Итоговом турнире WTA
Россиянки в двух сетах уступили чешке Синяковой и американке Таунсенд — 2:6, 4:6
Диана Шнайдер и Мирра Андреева (слева направо)
Диана Шнайдер и Мирра Андреева (слева направо) (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Серебряные медалистки Олимпиады в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер потерпели третье поражение подряд на групповом этапе Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде.

Россиянки уступили чешке Катерине Синяковой и американке Тейлор Таунсенд со счетом 2:6, 4:6.

Матч продолжался чуть больше часа.

Синякова и Таунсенд вышли из группы с первого места.

Накануне в полуфинал Итогового турнира WTA в парном разряде пробилась россиянка Вероника Кудерметова, которая выступает с бельгийкой Элизе Мертенс.

В полуфинал Итогового турнира в одиночном разряде вышли белоруска Арина Соболенко, выступающая за Казахстан Елена Рыбакина, американки Джессика Пегула и Аманда Анисимова.

Анна Сатдинова
WTA Мирра Андреева Диана Шнайдер
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
