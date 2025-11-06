Андреева и Шнайдер проиграли все три матча на Итоговом турнире WTA
Серебряные медалистки Олимпиады в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер потерпели третье поражение подряд на групповом этапе Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде.
Россиянки уступили чешке Катерине Синяковой и американке Тейлор Таунсенд со счетом 2:6, 4:6.
Матч продолжался чуть больше часа.
Синякова и Таунсенд вышли из группы с первого места.
Накануне в полуфинал Итогового турнира WTA в парном разряде пробилась россиянка Вероника Кудерметова, которая выступает с бельгийкой Элизе Мертенс.
В полуфинал Итогового турнира в одиночном разряде вышли белоруска Арина Соболенко, выступающая за Казахстан Елена Рыбакина, американки Джессика Пегула и Аманда Анисимова.
