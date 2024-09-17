Кафельников заявил о деградации российского тенниса
Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион Сиднея Евгений Кафельников считает, что российский теннис деградирует из-за отсутствия командных соревнований. Об этом он заявил Sport24.
«Если брать теннис и задаваться вопросом, деградирует ли он, то да, в нынешней ситуации мы неконкурентоспособны на данный момент. У нас есть определенное снижение. Теннис пострадал, потому что нет командных соревнований как для мужчин, так и для женщин», — сказал Кафельников.
По словам Кафельникова, в других видах спорта «вообще идет полное снижение вниз». «И причины те же самые — в настоящий момент у России нет возможности соревноваться с лучшими сборными и командами», — заключил он.
Российские теннисисты сейчас допускаются до участия в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе без ограничений, но в командных турнирах им выступать нельзя. Также Международная федерация тенниса (ITF), Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) не проводит турниры на территории России.
В рейтинге ATP в топ-10 входят россияне Даниил Медведев (пятый) и Андрей Рублев (шестой), в рейтинге WTA лучшая из россиянок — Дарья Касаткина, занимает 13-е место.
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