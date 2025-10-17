Международная федерация тенниса решила сменить название
Международная федерация тенниса (ITF) будет переименована в World Tennis c 1 января 2026 года. Об этом сообщается на сайте ITF.
Подавляющее большинство национальных теннисных ассоциаций, входящих в состав ITF, проголосовало за это предложение на ежегодном общем собрании федерации.
«Рекомендованное советом директоров и исполнительным комитетом ITF изменение названия призвано лучше отражать роль организации как глобального руководящего органа. <...> World Tennis было выбрано после обширного периода исследований и обсуждения с заинтересованными сторонами, которые подтвердили необходимость в названии, которое наиболее эффективно отражало бы масштаб роли организации и ее значимость для теннисной экосистемы», — говорится в сообщении ITF.
Основанная в 1913 году в Париже как Международная федерация лаун-тенниса, организация была преобразована в Международную федерацию тенниса в 1977 году.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?