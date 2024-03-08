Вяльбе назвала число попавших в больницу лыжниц после завала в Сочи
Семнадцать спортсменок были госпитализированы по итогам массового завала во время гонки в рамках XII Зимней спартакиады учащихся в Краснодарском крае, одна лыжница до сих пор остается в больнице. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
«Самые последние сведения: изначально было госпитализировано 17 человек с разными травмами. Выпустили всех, кроме одной спортсменки. На данный момент одна спортсменка находится в детской больнице», — сказала Вяльбе.
Лыжный масс-старт на 10 км в рамках спартакиады в селе Эстосадок (Адлерский район Сочи) прошел 8 марта в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал. Вяльбе ранее говорила, что не менее девяти спортсменок попали в больницу, по крайней мере одна лыжница сломала руку.
В Минспорте заявили, что проанализируют обстоятельства произошедшего и примут соответствующие меры. Мужской масс-старт на 15 км, который также должен был пройти 8 марта, отменили.
В прокуратуре Адлерского района города Сочи сообщили, что проведут проверку по факту инцидента, который привел к травмам лыжниц.
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