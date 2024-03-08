Минспорт пообещал разобраться в причинах массового завала лыжниц в Сочи
Министерство спорта России проанализирует обстоятельства произошедшего массового завала во время гонки на 10 км в рамках зимней спартакиады учащихся в Краснодарском крае. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс-службе Минспорта.
«Минспорт совместно с ФЦПСР (Федеральным центром подготовки спортивного резерва), региональными ведомствами и ответственными службами координирует все процессы на месте проведения соревнований. Обстоятельства произошедшего будут проанализированы и приняты соответствующие меры», — рассказали в Минспорте.
Там отметили, что безопасность спортсменов всегда должна быть в приоритете.
Лыжный масс-старт на 10 км в рамках спартакиады в селе Эстосадок (Адлерский район Сочи) прошел в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что не менее девяти спортсменок попали в больницу. Точное количество пострадавших пока неизвестно, по крайней мере одна лыжница сломала руку.
Вяльбе считает, что такой завал произошел из-за низкого уровня участниц гонки.
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