 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Минспорт пообещал разобраться в причинах массового завала лыжниц в Сочи

Минспорт пообещал разобраться в причинах массового завала лыжниц в Сочи
В Министерстве спорта России заявили, что проанализируют обстоятельства произошедшего и примут соответствующие меры. Не менее девяти лыжниц попали в больницу после завала в гонке в рамках спартакиады учащихся
Фото: Clive Rose / Getty Images
Фото: Clive Rose / Getty Images

Министерство спорта России проанализирует обстоятельства произошедшего массового завала во время гонки на 10 км в рамках зимней спартакиады учащихся в Краснодарском крае. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс-службе Минспорта.

«Минспорт совместно с ФЦПСР (Федеральным центром подготовки спортивного резерва), региональными ведомствами и ответственными службами координирует все процессы на месте проведения соревнований. Обстоятельства произошедшего будут проанализированы и приняты соответствующие меры», — рассказали в Минспорте.

Минспорт пообещал разобраться в причинах массового завала лыжниц в Сочи
Video

Там отметили, что безопасность спортсменов всегда должна быть в приоритете.

Лыжный масс-старт на 10 км в рамках спартакиады в селе Эстосадок (Адлерский район Сочи) прошел в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что не менее девяти спортсменок попали в больницу. Точное количество пострадавших пока неизвестно, по крайней мере одна лыжница сломала руку.

Вяльбе считает, что такой завал произошел из-за низкого уровня участниц гонки.

Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг

У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно

Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию

Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит

Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться

Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro

Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»

Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Спартакиада Минспорт
Материалы по теме
Не менее 9 лыжниц попали в больницу после завала на спартакиаде. Видео
Спорт
Вяльбе связала с низким уровнем лыжниц массовый завал на Спартакиаде
Спорт
Две лыжницы получили серьезные травмы после завала на Спартакиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
В Сочи после массового завала лыжниц отменили мужскую гонку Спартакиады Спорт, 15:21
Минобороны сообщило о 34 ударах по военным объектам Украины за неделю Политика, 15:19
Квартиры с отделкой, которые сдадут уже в этом году РБК и ПИК, 15:19
В Финляндии назвали дедлайн для автомобилей с российскими номерами Политика, 15:03
Пилот Ferrari пропустит Гран-при «Формулы-1» из-за аппендицита Спорт, 15:01
Белгородская область подверглась четвертой атаке за четыре часа Политика, 14:56
Минспорт пообещал разобраться в причинах массового завала лыжниц в Сочи Спорт, 14:50
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Биотехнологи добились прогресса в воссоздании мамонтов Технологии и медиа, 14:44
Не менее 9 лыжниц попали в больницу после завала на спартакиаде. Видео Спорт, 14:21
Эксперты оценили опасность появления канцерогена в средствах от прыщей Общество, 14:15
Сальдо сообщил об обстреле морского порта в Скадовске Политика, 14:08
Глава Минобороны ФРГ заявил, что ракеты TAURUS не решат исход конфликта Политика, 14:00
Стеклянный потолок: что это и как он влияет на карьеру женщин Социальная экономика, 14:00
В Белгородском районе сбили еще два беспилотника Политика, 13:59