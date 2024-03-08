Минспорт пообещал разобраться в причинах массового завала лыжниц в Сочи

В Министерстве спорта России заявили, что проанализируют обстоятельства произошедшего и примут соответствующие меры. Не менее девяти лыжниц попали в больницу после завала в гонке в рамках спартакиады учащихся

Фото: Clive Rose / Getty Images

Министерство спорта России проанализирует обстоятельства произошедшего массового завала во время гонки на 10 км в рамках зимней спартакиады учащихся в Краснодарском крае. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс-службе Минспорта.

«Минспорт совместно с ФЦПСР (Федеральным центром подготовки спортивного резерва), региональными ведомствами и ответственными службами координирует все процессы на месте проведения соревнований. Обстоятельства произошедшего будут проанализированы и приняты соответствующие меры», — рассказали в Минспорте.

Video

Там отметили, что безопасность спортсменов всегда должна быть в приоритете.

Лыжный масс-старт на 10 км в рамках спартакиады в селе Эстосадок (Адлерский район Сочи) прошел в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что не менее девяти спортсменок попали в больницу. Точное количество пострадавших пока неизвестно, по крайней мере одна лыжница сломала руку.

Вяльбе считает, что такой завал произошел из-за низкого уровня участниц гонки.