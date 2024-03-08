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Не менее 9 лыжниц попали в больницу после завала на спартакиаде. Видео

Не менее девяти лыжниц попали в больницу после завала на спартакиаде: видео
Не менее девяти лыжниц получили различные травмы во время гонки на 10 км в рамках зимней спартакиады учащихся. Точное количество пострадавших пока неизвестно, по крайней мере одна спортсменка сломала руку
Фото: Clive Rose / Getty Images
Фото: Clive Rose / Getty Images

Не менее девяти лыжниц оказались в больнице после массового завала в гонке на 10 км на спартакиаде учащихся в Краснодарском крае. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Девять человек увезли в больницу? Возможно, больше. Но там просто ушибы. Да, есть те, кто сломал запястья», — сказала Вяльбе.

Не менее 9 лыжниц попали в больницу после завала на спартакиаде. Видео
Video

Лыжный масс-старт на 10 км в рамках спартакиады в селе Эстосадок (Адлерский район Сочи) прошел в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал. Согласно протоколу, дистанцию не смогли завершить 14 участниц.

Вяльбе также считает, что погодные условия гонки были вполне приемлемыми. «Насчет видимости, не сказать, что там вообще прям ничего не видно было, девочки упали — и так по кругу дальше», — сказала глава ФЛГР «РИА Новости».

Одна из лыжниц получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку. Ранее Вяльбе высказала мнение, что такой массовый завал произошел из-за низкого уровня участниц гонки.

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Теги
лыжи Елена Вяльбе Спартакиада
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