В Сочи после массового завала лыжниц отменили мужскую гонку Спартакиады

Мужскую гонку на Спартакиаде в Сочи отменили после массового завала у лыжниц

Во время женской гонки на 10 км на трассу резко опустился туман, из-за чего ухудшилась видимость, что привело к массовому завалу. Не менее девяти спортсменок получили различные травмы, в том числе переломы

Фото: Quinn Rooney / Getty Images

Лыжный мужской масс-старт на 15 км в рамках зимней Спартакиады учащихся в Краснодарском крае отменен после массового завала в женской гонке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта России.

Ранее 8 марта во время прохождения одного из скоростных участков трассы в гонке на 10 км у женщин произошел массовый завал. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что не менее девяти спортсменок попали в больницу.

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«Все пострадавшие находятся в больнице. Мужской масс-старт, который также должен был пройти 8 марта, отменен», — сообщили в Минспорте.

Во время гонки на трассу резко опустился туман, что привело к массовому завалу спортсменок.

Точное количество пострадавших пока неизвестно, по крайней мере одна лыжница сломала руку.

Вяльбе считает, что такой завал произошел из-за низкого уровня участниц гонки. В Минспорте заявили, что проанализируют обстоятельства произошедшего и примут соответствующие меры