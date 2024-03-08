В Сочи после массового завала лыжниц отменили мужскую гонку Спартакиады
Лыжный мужской масс-старт на 15 км в рамках зимней Спартакиады учащихся в Краснодарском крае отменен после массового завала в женской гонке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта России.
Ранее 8 марта во время прохождения одного из скоростных участков трассы в гонке на 10 км у женщин произошел массовый завал. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что не менее девяти спортсменок попали в больницу.
«Все пострадавшие находятся в больнице. Мужской масс-старт, который также должен был пройти 8 марта, отменен», — сообщили в Минспорте.
Во время гонки на трассу резко опустился туман, что привело к массовому завалу спортсменок.
Точное количество пострадавших пока неизвестно, по крайней мере одна лыжница сломала руку.
Вяльбе считает, что такой завал произошел из-за низкого уровня участниц гонки. В Минспорте заявили, что проанализируют обстоятельства произошедшего и примут соответствующие меры
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