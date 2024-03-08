Две лыжницы получили серьезные травмы после завала на Спартакиаде
Две лыжницы получили серьезные травмы во время завала в гонке на 10 км на зимней Спартакиаде учащихся. Об этом «Матч ТВ» сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
«Есть две травмы: одна девочка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку. Больше, к счастью, ничего нет. Сейчас девочки в больнице», — сказала Вяльбе.
Соревнования проходят в Краснодарском крае. Гонка на 10 км прошла в тяжелых погодных условиях. Большое количество спортсменок упали после прохождения одного из спусков на трассе из-за тумана. Всего гонку не закончили 14 спортсменок.
Позднее в селе Эстосадок, где проходят соревнования Спартакиады учащихся, состоится масс-старт на 15 км у юношей.
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