Вяльбе: две лыжницы получили серьезные травмы после завала на Спартакиаде

Две лыжницы получили серьезные травмы после завала на Спартакиаде

Гонка на 10 км в Краснодарском крае проходила в условиях плохой видимости. На одном из скоростных участков трассы случился массовый завал, в итоге одна девушка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку

Елена Вяльбе (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Две лыжницы получили серьезные травмы во время завала в гонке на 10 км на зимней Спартакиаде учащихся. Об этом «Матч ТВ» сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Есть две травмы: одна девочка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку. Больше, к счастью, ничего нет. Сейчас девочки в больнице», — сказала Вяльбе.

Соревнования проходят в Краснодарском крае. Гонка на 10 км прошла в тяжелых погодных условиях. Большое количество спортсменок упали после прохождения одного из спусков на трассе из-за тумана. Всего гонку не закончили 14 спортсменок.

Позднее в селе Эстосадок, где проходят соревнования Спартакиады учащихся, состоится масс-старт на 15 км у юношей.