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Прокуратура начала проверку из-за массового завала лыжниц на гонке в Сочи

Прокуратура начала проверку из-за массового завала лыжниц на гонке в Сочи
Во время женской гонки на 10 км в рамках спартакиады учащихся из-за плохой видимости произошел массовый завал. Не менее девяти спортсменок получили различные травмы, в том числе переломы
Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

Прокуратура Адлерского района города Сочи проведет проверку по факту инцидента, который привел к травмам лыжниц во время соревнований в рамках зимней Спартакиады учащихся. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры.

«Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. В рамках проверки будет дана оценка действиям организаторов мероприятия и уполномоченных лиц», — говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку из-за массового завала лыжниц на гонке в Сочи
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Лыжный масс-старт на 10 км в рамках спартакиады в селе Эстосадок (Адлерский район Сочи) прошел в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что не менее девяти спортсменок попали в больницу. По крайней мере одна лыжница сломала руку.

В Минспорте заявили, что проанализируют обстоятельства произошедшего и примут соответствующие меры. Мужской масс-старт на 15 км, который также должен был пройти 8 марта, отменили.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Спартакиада прокуратура Сочи
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