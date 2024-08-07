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Малкин остался «в шоке» от решения Кузнецова вернуться из НХЛ в КХЛ

Звездного хоккеиста удивил выбор обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова уехать из Америки и снова играть за российский клуб
Хоккеист Евгений Малкин
Хоккеист Евгений Малкин (Фото: Martin Rose/Getty Images)

Российский нападающий Евгений Кузнецов перешел в петербургский хоккейный клуб СКА после 11 лет игры в НХЛ (Национальная хоккейная лига). Такое решение удивило его соотечественника, нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, сообщает «Матч ТВ».

Кузнецов выступал в НХЛ с 2014 года, играл за «Вашингтон». В сезоне 2023/24 перешел в «Каролину Харрикейнз» после участия в программе реабилитации, помогающей хоккеистам бороться с психическими проблемами и зависимостями. Команда выставила его на драфт отказов с целью расторжения контракта. Хоккеисту оставался последний год по восьмилетнему контракту на общую сумму $62,4 млн. 31 июля Кузнецов перешел в СКА.

«Конечно, у него был непростой период в последние два года. Конечно, мы все следили за его ситуацией. Честно говоря, я думал, когда он поменял «Вашингтон» на «Каролину», это будет какой-то новый виток в его карьере. Глоток свежего воздуха. Тем более его тепло приняли в «Харрикейнз», — сказал Малкин в интервью.

По словам центрального нападающего «Питтсбурга», который наблюдал за карьерой Кузнецова, ему «давали не так много игрового времени», но хоккеист считал, что летом его соотечественник подготовится. «Я был просто в шоке, что он поехал в СКА. С другой стороны, это его выбор, его карьера. Могу только пожелать удачи Кузнецову. Может, он еще вернется в НХЛ. Тем не менее что-то у него пошло не так. Ну что с этим поделаешь?» — заявил Малкин и пожелал «Кузе» быть лучшим в КХЛ.

Трансфер россиянина стал самым громким в КХЛ с 2013 года. Тогда Илья Ковальчук после выхода в финал плей-офф НХЛ неожиданно разорвал контракт с «Нью-Джерси Дэвилз» и перешел в СКА.

В составе сборной России Кузнецов дважды побеждал на чемпионатах мира (2012, 2014) и дважды становился бронзовым призером. Кубок Стэнли с «Вашингтоном» россиянин получил в 2018 году.

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