Кузнецов выбрал СКА. Что известно о самом громком трансфере звезды НХЛ

Российский нападающий Евгений Кузнецов перешел в петербургский СКА после 11 лет в КХЛ. Что известно о громком трансфере — в материале «РБК Спорт»

Евгений Кузнецов (Фото: Global Look Press)

СКА объявил о подписании контракта с российским хоккеистом Евгением Кузнецовым, который с 2013 года выступал в НХЛ.

Прошлый сезон он завершил в «Каролина Харрикейнз», которая ранее выставила его на драфт отказов с целью расторжения контракта. «Обе стороны согласились, что это лучший вариант как для игрока, так и для команды», — сказал генеральный менеджер клуба Эрик Талски.

Кузнецову оставался последний год по восьмилетнему контракту на общую сумму $62,4 млн. Инсайдер Фрэнк Серавалли в соцсети X сообщил, что Кузнецов потеряет $6 млн зарплаты за последний сезон по контракту с «Каролиной» из-за досрочного расторжения соглашения.

При этом в июле он получил подписной бонус в размере $2 млн. Это 176,6 млн руб., тогда как оклад самого высокооплачиваемого игрока в прошлом сезоне КХЛ составлял 101 млн руб. Эти деньги возвращать ему не придется.

Трансфер Кузнецова стал самым громким в КХЛ с 2013 года. Тогда Илья Ковальчук после выхода в финал плей-офф НХЛ неожиданно разорвал контракт с «Нью-Джерси Дэвилз» и перешел в СКА.

Сколько Кузнецов будет получать в СКА?

СКА не раскрывает финансовые условия контракта. Как сообщает «Матч ТВ», он будет получать 92 млн рублей в год — в честь игрового номера. Зарплаты с аналогичными цифрами игрового номера нередко предлагают звездам НХЛ.

По данным «Спорт-Экспресса», нападающий Евгений Кузнецов, подписавший сегодня контракт со СКА сроком на четыре сезона, гарантированно получит 326 миллионов (50 — в первый год, по 92 — в последующих трех) рублей.

Однако вместе с личными и командными бонусами, которые не учитываются в потолке зарплат, его доход за время действия соглашения может превысить 4 млрд рублей.При этом по регламенту КХЛ подобные бонусы выплачиваются за попадание в тройку лучших бомбардиров, снайперов и самых полезных игроков («плюс-минус») регулярного чемпионата, а также за победу в Кубке Гагарина.

Ради подписания контракта ряд игроков СКА пошли на понижение зарплат, среди них один из лидеров команды Арсений Грицюк. Это было сделано, чтобы клубу втиснуться в лимит потолка зарплат.

Мог ли Кузнецов перейти в другой клуб КХЛ

Гендиректор родного для Кузнецова «Трактора» Иван Савин в разговоре с «РБ Спорт» утверждал, что напрямую общался с нападающим.

«Для «Трактора» вопрос его возвращения очень важен, и для лучшего взаимопонимания мы общаемся с Женей напрямую. К тому же мы лично давно знакомы, так что никаких проблем в коммуникации нет», — отмечал Савнин несколько недель назад.

По его словам, предложение «Трактора» ничем не уступало конкурентам. «Мы очень сильно хотим, чтобы Женя оказался в «Тракторе», и готовы создать ему и всей его семье отличные условия, в том числе финансовые. Наше нынешнее озвученное Кузнецову предложение нисколько не уступает другим», — добавил он.

Также на игрока, как сообщали СМИ, претендовал казанский «Ак Барс».

Чем запомнилась карьера Кузнецова

Кузнецову 32 года, является воспитанником челябинского «Трактора». В 18 лет стал одним из лидеров команды, с которой дошел до финала Кубка Гагарина в сезоне 2012/13.

В составе сборной России стал чемпионом мира 2012 и 2014 годов и еще два раза завоевывал бронзу. Также он входил в последний состав сборной, которая выиграла молодежный ЧМ.

Кузнецов выступает в НХЛ с сезона 2013/14. Практически всю карьеру провел в «Вашингтон Кэпиталз». Сезон 2017/18 стал для него лучшим. Он набрал рекордные для себя 83 очка (27+56) в регулярном чемпионате, а в плей-офф стал лучшим бомбардиром — 32 очка (12+20). В 2018-м он вторым в ХХI веке достиг отметки 32 очка и шестым в 20 голевых передачах в розыгрыше плей-офф. В этом же сезоне единственный раз в карьере завоевал Кубок Стэнли.

В прошедшем сезоне показал худшие результаты в карьере — 24 очка (8+16) в 63 играх. В конце регулярного чемпионата он перешел из «Вашингтона» в «Каролину», где большую часть времени выходил на лед в третьих-четвертых звеньях. Плей-офф в составе «Каролины» провел заметно лучше регулярки — 6 очков (4+2) в десяти играх.

Кузнецов является одним из самых точных распаковщиков в НХЛ, но его запомнят не из-за этого. Россиянина не раз критиковали за фирменное празднование гола в стиле «птички» и за медленное исполнение буллитов.

Скандалы с участием Кузнецова

В 2019 году Кузнецов угодил в громкий скандал. Кузнецов после завершения чемпионата мира сдал положительную допинг-пробу на кокаин и был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея до 12 июня 2023 года.

В интернете же разошлось видео, на котором Кузнецов и неизвестный мужчина сидят за столом с белым порошком, а на заднем плане спит женщина.

При этом НХЛ дисквалифицировала игрока только на три матча, поскольку кокаин не входит в число веществ, дающих спортивное преимущество. Кузнецову пришлось пройти курс о вреде наркотиков, а также общественные работы. В НХЛ назвали это нарушение «ненадлежащим поведением».

Его переход в «Каролину» состоялся сразу после выхода из специальной программы НХЛ, которая в том числе помогает хоккеистам бороться с психическими проблемами и зависимостями. Кузнецов завершил ее в начале марта, после чего «Вашингтон» выставил его на драфт отказов, но хоккеиста никто не забрал, и в итоге его обменяли в «Каролину».

Кузнецов назвал последним шансом в НХЛ свой обмен из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз».

«От меня ожидают многого. В последнее время я не показывал ту игру, которую должен был, я это принимаю и работаю над этим. Мне нужно вернуться в хоккей, я давно не играл. Раньше я совершил много ошибок в своей жизни, и лучший способ извиниться перед людьми — показать хороший хоккей», — сказал Кузнецов.

По словам хоккеиста, он никогда не убегал от ошибок, которые совершил в прошлом. «Я многому научился. Это моя последняя возможность, мой последний шанс. Сейчас все в моей власти», — заключил Кузнецов.