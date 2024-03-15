Россиянина признали лучшим игроком матча НХЛ после реабилитации

Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за «Каролина Харрикейнз» после обмена из «Вашингтон Кэпиталз». Форвард — обладатель Кубка Стэнли 2018 года

Евгений Кузнецов (Фото: Bruce Bennett/Getty Images)

Команда «Каролина Харрикейнз» обыграла «Флорида Пантерз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0.

Шайбы забросили российские форварды Евгений Кузнецов и Андрей Свечников, а также Сет Джарвис и Мартин Нечас. Для Кузнецова это первая шайба за «Каролину» после обмена из «Вашингтон Кэпиталз». По итогам встречи он был признан лучшим игроком встречи.

«Я понимаю, почему я здесь и для чего эта команда меня обменяла. От нас ждут лидерства и, следовательно, очков и голов, которые помогут команде», — передает слова Кузнецова пресс-служба НХЛ.

На прошлой неделе «Вашингтон» обменял Кузнецова на право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года. Этому предшествовала неудачная игра хоккеиста за клуб. Кроме того, 6 февраля его включили в специальную программу НХЛ, которая также помогает хоккеистам бороться с психическими проблемами и зависимостями. Кузнецов прошел ее в начале марта. В 2019 году форвард получил дисквалификацию от Международной федерации хоккея за кокаин, но продолжил играть в НХЛ.

Кузнецов — обладатель Кубка Стэнли 2018 года вместе с Александром Овечкиным и двукратным чемпионом мира (2012, 2014) в составе сборной России.