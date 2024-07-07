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Евро-2024 ,  
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Стали известны все пары 1/2 финала Евро-2024

Сюжет
Евро-2024
Матчи будут сыграны 9 и 10 июля в Мюнхене и Дортмунде
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В Германии были сыграны последние матчи 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

На этой стадии Испания победила Германию (2:1 д.в.), Франция — Португалию (0:0, 5:3 по пен.), Англия — Швейцарию (1:1, 5:3 по пен.), Нидерланды — Турцию (2:1).

Пары 1/2 финала:

  • Испания — Франция (9 июля, Мюнхен, 22:00 мск);
  • Нидерланды — Англия (10 июля, Дортмунд, 22:00).

Финал будет сыгран 14 июля в Берлине.

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Фото:Justin Setterfield / Getty Images

Италия, действующий чемпион Европы, уступила в 1/8 финала Швейцарии. На Евро-2020 итальянцы в финале обыграли англичан в серии пенальти.

А вы кого — за испанцев, французов, англичан или голландцев? Обсуждаем в нашем телеграм-канале.

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Теги
Футбол Евро-2024
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