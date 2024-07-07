Стали известны все пары 1/2 финала Евро-2024

Матчи будут сыграны 9 и 10 июля в Мюнхене и Дортмунде

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В Германии были сыграны последние матчи 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

На этой стадии Испания победила Германию (2:1 д.в.), Франция — Португалию (0:0, 5:3 по пен.), Англия — Швейцарию (1:1, 5:3 по пен.), Нидерланды — Турцию (2:1).

Пары 1/2 финала:

Испания — Франция (9 июля, Мюнхен, 22:00 мск);

Нидерланды — Англия (10 июля, Дортмунд, 22:00).

Финал будет сыгран 14 июля в Берлине.

Италия, действующий чемпион Европы, уступила в 1/8 финала Швейцарии. На Евро-2020 итальянцы в финале обыграли англичан в серии пенальти.

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