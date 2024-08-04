 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Турнир по плаванию на открытой воде отказались проводить в Сене

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Организаторы Игр 4 августа отменили тренировку у триатлонистов в преддверии смешанной эстафеты. Решение было принято из-за неудовлетворительного качества воды в Сене
Фото: Ezra Shaw / Getty Images
Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Турнир по плаванию на открытой воде на Олимпийских играх в Париже отказались проводить в Сене, об этом в своем телеграм-канале сообщил судья Олимпиады 2024 года Алексей Калинин.

«Все мы ждем решения, будет ли завтра соревнование эстафетных команд с плаванием, или состоится перенос на 6 августа, когда старт состоится в любом случае в формате триатлона или дуатлона. Соревнования по плаванию в открытой воде уже точно не будут проходить в Сене», — написал Калинин.

Бах назвал триатлон на Олимпиаде «Сена-сационным» после жалоб спортсменов
Спорт
Глава МОК Томас Бах и президент Франции&nbsp; Эмманюэль Макрон

В преддверии смешанной эстафеты организаторы 3 и 4 августа отменили тренировку у триатлонистов из-за грозы, которая прошла выше по течению реки. Решение было принято из-за неудовлетворительного качества воды в Сене.

Смешанная эстафета по триатлону на Играх в Париже должна пройти 5 августа.

Триатлон на Олимпиаде у мужчин и женщин состоялся 31 июля, на день позже изначальной даты. Во вторник, 30 июля, после неудовлетворительных результатов проверки качества речной воды, турниры пришлось перенести. По той же причине несколько дней подряд срывались тренировки триатлонистов, и выступать им пришлось без должной подготовки.

Триатлонистки из Испании, Швеции и Нидерландов пожаловались на неприемлемые условия заплыва в Сене на Олимпиаде. В частности, испанка Мариам Касильяс заявила Marca, что организаторы «не подумали о здоровье спортсменов» и «превратили соревнования в цирк».

Российский арбитр Калинин работает на триатлоне. На Олимпийских играх в Париже он является ассистентом велоэтапа.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Олимпийские игры летние Олимпийские игры Олимпиада-2024 Сена
Материалы по теме
Бах назвал триатлон на Олимпиаде «Сена-сационным» после жалоб спортсменов
Спорт
Канадский триатлонист рассказал, почему его стошнило на Олимпиаде
Спорт
Триатлонистки из трех стран назвали неприемлемыми условия заплыва в Сене
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Какие перспективы ждут золото и другие драгметаллы в будущемРБК и Сбер, 12:05
Буркина-Фасо призвала Киев «взять себя в руки» из-за поддержки туареговПолитика, 11:55
Какие виды упражнений и тренажеров заменят занятия в фитнес-клубеPro, 11:43
Американец отобрал у боксера из Узбекистана титул чемпиона мираСпорт, 11:42
Sky News Arabia назвал новую возможную дату удара Ирана по ИзраилюПолитика, 11:37
В ДТП в Новой Москве три человека погибли, врезавшись в деревоОбщество, 11:32
Гладков сообщил об ударе дрона по многоквартирному дому в ШебекиноПолитика, 11:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по региону за суткиПолитика, 11:10
Олимпийская призерка оценила шансы России на золото Парижа по теннисуСпорт, 11:00
Четыре ключевых тренда года на маркетплейсахРБК и МТС Банк, 10:55
В Чугуевском округе Приморья из-за паводков ввели режим ЧСОбщество, 10:41
В Полтавской области сообщили о повреждении железной дорогиПолитика, 10:38
Турнир по плаванию на открытой воде отказались проводить в СенеСпорт, 10:33
Крупнейшая партия Мьянмы попросила помощи России в «борьбе с терроризмом»Политика, 10:28