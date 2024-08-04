Турнир по плаванию на открытой воде отказались проводить в Сене

Организаторы Игр 4 августа отменили тренировку у триатлонистов в преддверии смешанной эстафеты. Решение было принято из-за неудовлетворительного качества воды в Сене

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Турнир по плаванию на открытой воде на Олимпийских играх в Париже отказались проводить в Сене, об этом в своем телеграм-канале сообщил судья Олимпиады 2024 года Алексей Калинин.

«Все мы ждем решения, будет ли завтра соревнование эстафетных команд с плаванием, или состоится перенос на 6 августа, когда старт состоится в любом случае в формате триатлона или дуатлона. Соревнования по плаванию в открытой воде уже точно не будут проходить в Сене», — написал Калинин.

В преддверии смешанной эстафеты организаторы 3 и 4 августа отменили тренировку у триатлонистов из-за грозы, которая прошла выше по течению реки. Решение было принято из-за неудовлетворительного качества воды в Сене.

Смешанная эстафета по триатлону на Играх в Париже должна пройти 5 августа.

Триатлон на Олимпиаде у мужчин и женщин состоялся 31 июля, на день позже изначальной даты. Во вторник, 30 июля, после неудовлетворительных результатов проверки качества речной воды, турниры пришлось перенести. По той же причине несколько дней подряд срывались тренировки триатлонистов, и выступать им пришлось без должной подготовки.

Триатлонистки из Испании, Швеции и Нидерландов пожаловались на неприемлемые условия заплыва в Сене на Олимпиаде. В частности, испанка Мариам Касильяс заявила Marca, что организаторы «не подумали о здоровье спортсменов» и «превратили соревнования в цирк».

Российский арбитр Калинин работает на триатлоне. На Олимпийских играх в Париже он является ассистентом велоэтапа.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.