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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Министр спорта Франции искупалась в Сене с триатлонистом перед Олимпиадой

Министр спорта Франции Удеа-Кастера искупалась в Сене перед Олимпиадой
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Удеа-Кастера вместе с паралимпийцем Анкинканом совершили короткий заплыв в той части реки, где пройдут олимпийские соревнования. Ранее в Сене также обещали искупаться Макрон, мэр Парижа и глава МОК
Амели Удеа-Кастера
Амели Удеа-Кастера (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера за 13 дней до старта Олимпийских игр искупалась в Сене в компании паралимпийца-триатлониста Алексиса Анкинкана, сообщает AFP.

Министр спорта Франции искупалась в Сене с триатлонистом перед Олимпиадой
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Удеа-Кастера устроила заплыв возле мостов Александра III и Инвалидов, где пройдут запланированные в рамках Игр заплывы триатлонистов и пловцов на открытой воде.

Министр нырнула в воду в гидрокостюме и шапочке для плавания. Ранее искупаться в реке, на очистку которой с 2015 года власти Франции выделили €1,4 млрд, обещали президент страны Эмманюэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго. О таком же намерении в мае говорил глава МОК Томас Бах.

Мэрия Парижа за две недели до Олимпиады назвала Сену «достаточно чистой»
Спорт
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images

Чистота Сены, в которой пройдет часть олимпийских соревнований, вызывала критику у горожан. В предыдущие недели в Париже прошли сильные дожди, которые привели к увеличению объема сточных вод, попавших в реку, и повышению ее загрязнения фекальными бактериями. Несмотря на это, накануне в мэрии Парижа заявили, что в последние 10-11 дней из 12 Сена была пригодна для купания.

В последние две недели перед Олимпиадой в Париже прогнозируют ясную погоду.

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024
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