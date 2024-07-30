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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Олимпийский турнир по триатлону перенесли из-за загрязнения Сены

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Заплывы по Сене в рамках олимпийских соревнований по триатлону запланированы на 30-31 июля, но в последние дни качество воды в реке ухудшилось из-за дождей
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Организаторы Олимпиады в Париже приняли решение о переносе мужских соревнований по плаванию в рамках триатлона, которые должны были пройти на реке Сене, сообщается на сайте Международного союза триатлона.

Мужские соревнования были запланированы на 30 июля, женские — на 31 июля, смешанная эстафета — на 5 августа.

28 и 29 июля тренировочные заплывы триатлонистов на Сене отменили из-за ухудшения качества воды после проливных дождей.

В мэрии Парижа накануне заявили, что не видят причин отменять олимпийские заплывы по реке, но могут перенести их на другой срок.

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Спорт
Париж

На улучшение качества воды в Сене посредством модернизации канализационной системы и строительства водоочистных сооружений. власти с 2015 года направили €1,4 млрд. В следующем году на Сене планируется открыть зоны для купания.

Мэр Парижа Анн Идальго и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупались в Сене перед стартом Олимпиады. Обещавший сделать то же самое президент Франции Эмманюэль Макрон пока в реке не купался.

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Теги
Олимпиада-2024 плавание триатлон
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