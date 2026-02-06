 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Олимпиада с РБК: обсудим открытие Игр с гостями в специальных эфирах

Олимпиада-2026
Вечером 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане вспыхнет огонь XXV зимней Олимпиады: Игры в Италии официально стартуют. Следить за церемонией открытия можно с 21:00 в прямом эфире на Радио РБК и в программе ЧЭЗ с 21:30
Олимпиада с РБК: обсудим открытие Игр с гостями в специальных эфирах

Специальный эфир на Радио РБК, посвященный старту Олимпийских игр, проведет Ирина Слуцкая и другие гости, которым есть что рассказать об Играх. На протяжении трех часов в прямом эфире радио бизнесмены, спортсмены, чиновники, волонтеры и тренеры будут обсуждать церемонию открытия Игр, делиться ожиданиями и обсуждать всё, что происходит вокруг Олимпиады.

В специальном эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК в 21:30 функционеры, юристы, режиссеры-постановщики крупных спортивных мероприятий вместе на большом экране будут смотреть трансляцию церемонии открытия и делиться впечатлениями от увиденного.

Нейтральные атлеты от России не будут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как зрителям. Приглашения на Игры получили 13 россиян, включая фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.

Глава Олимпийского комитета России и министр спорта Михаил Дегтярев выразил поддержку атлетам: «Будем болеть за ребят во что бы то ни стало, но, безусловно, наша цель — вернуть на мировую арену всех спортсменов из России под флагом и с гимном».

После начала военной операции на Украине в 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Позднее организация предоставила атлетам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта.

Оставайтесь в олимпийской теме с РБК в специальном проекте «ВНЕ ИГРЫ» — всё о главном спортивном событии года: что происходит на Олимпиаде и вокруг нее, рекорды и провалы, герои и антигерои, результаты россиян и тех, кто сменил гражданство ради Игр, бизнес, атмосфера и закулисье XXV Олимпиады. Читайте, слушайте и смотрите на всех проектах и площадках РБК.

