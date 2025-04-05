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Российские гимнасты отказались участвовать в международных соревнованиях

Ангелина Мельникова
Ангелина Мельникова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Все получившие нейтральный статус российские спортсмены, выступающие в спортивной и художественной гимнастике, приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Федерации гимнастики России (ФГР).

Причиной такого решения названы «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования российским гимнастам и гимнасткам».

Глава ФГР Олег Белозеров заявил, что федерация уважает и разделяет позицию спортсменов. «Спорт должен объединять и дарить дружбу, он не должен выступать инструментом для увеличения ненависти. Права каждого человека должны соблюдаться, и мы как федерация должны их уважать и защищать, поэтому поддерживаем участие российских спортсменов на международном уровне в нейтральном статусе», — сказал Белозеров.

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Иван Витченко Иван Витченко
художественная гимнастика Федерация гимнастики России спортивная гимнастика нейтральный статус Олег Белозеров
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