Гимнастке отказали в нейтральном статусе из‑за поздравления с Днем Победы

Олимпийская чемпионка Виктория Листунова сообщила, что не получила допуск на международные соревнования из-за «простой открытки с поздравлением с 9 мая», опубликованной в ее соцсетях

Виктория Листунова (Фото: Filippo Tomasi / Ipa Sport / Ipa-A / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Токио по спортивной гимнастке Виктория Листунова сообщила «Матч ТВ», что не получила нейтральный статус из‑за открытки с поздравлением с Днем Победы, которую она выложила в соцсетях.

Накануне гимнаст сборной России Даниел Маринов рассказал, что Листунова не получила нейтральный статус для участия в международных соревнованиях «из-за фотографии с парада на 9 Мая».

«Насчет фотографии — да, это так. Но не с парада, а просто открытка с поздравлением с 9 мая», — сказала Листунова.

На вопрос, собирается ли она обжаловать решение, Листунова предложила обратиться в федерацию гимнастики.

В начале марта Маринов был в числе первых 12 членов сборной, которым Международная федерация гимнастики (FIG) одобрила нейтральный статус. Листуновой в списке не было.

Листуновой 19 лет, она чемпионка Игр в Токио в командном многоборье и абсолютная чемпионка Европы 2021 года. Гимнастка с февраля восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия.