Россиянки получили первые нейтральные статусы в художественной гимнастике
Семь спортсменок сборной России по художественной гимнастике получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).
Это первый случай выдачи нейтрального статуса российским представительницам художественной гимнастики. Его получили Диана Чугунихина, Арина Ковшова, Арина Янковская, Владислава Шаронова, Варвара Торопова, Владислава Николаенко и Александра Хабибулина.
Самой титулованной их них является Чугунихина, которая была бронзовым призером чемпионата России и побеждала на Играх стран БРИКС.
Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева получила нейтральный статус как тренер.
FIG в начале марта выдала нейтральный статус 12 членам сборной по спортивной гимнастике.
Российские гимнастки не участвовали в соревнованиях FIG с 2022 года.
Первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов в феврале говорил, что заявки на нейтральный статус подали на 100 человек.
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