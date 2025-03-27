Преемница Винер покинула пост вице-президента Федерации гимнастики России
Десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова покинула пост вице-президента Федерации гимнастики России (ФГР), который занимала с октября 2024 года. Об этом она сообщила в телеграм-канале.
«Впереди нас ждут большие перемены, увлекательные проекты для наших гимнасток и дальнейшее развитие клубной системы в художественной гимнастике», — написала Капранова, отметив, что подошла к этому выбору, «слушая свои внутренние желания».
Ирина Винер в июле 2024-го заявила, что Капранова может стать следующим руководителем Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), но в октябре ВФХГ объединили вместе с четырьмя другими организациями в ФГР. Капранова заняла в ней пост вице-президента.
РБК обратился за комментарием в ФГР.
Капранова выступала за сборную России в 2003–2009 годах, после окончания спортивной карьеры стала тренером, получила международную судейскую категорию. С 2012 года до реорганизации в 2022-м она возглавляла СШОР № 74 Москомспорта, также открыла свою школу художественной гимнастики.
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