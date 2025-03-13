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Белозеров заявил об обещании главы FIG разобраться с недопуском гимнастов

Белозеров: глава FIG обещал разобраться с отказами в допуске гимнастам
Отказ в нейтральном статусе получили четыре члена сборной России, в том числе два спортсмена. Глава ФГР сообщил, что президенту FIG Ватанабэ на встрече в понедельник заявили о несогласии с причинами отказов и он обещал разобраться
Олег Белозеров
Олег Белозеров (Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Global Look Press)

Федерация гимнастики России (ФГР) категорически не согласна с причинами отказа четырем членам сборной, в том числе двум спортсменам, в нейтральном статусе для международных соревнований, заявил «РИА Новости» президент организации Олег Белозеров.

Международная федерация (FIG) ранее выдала нейтральный статус 12 членам сборной по спортивной гимнастике. Одной из тех, кому отказали, оказалась 19-летняя олимпийская чемпионка Виктория Листунова, причиной, по ее словам, стала «простая открытка с поздравлением с 9 Мая» в соцсетях.

«Российская сторона категорически не согласна с причинами отказа. 10 марта эта позиция была обозначена президенту FIG Моринари Ватанабэ во время его рабочей поездки в Россию. Господину Ватанабэ было предложено еще раз детально изучить причины решения специального комитета. Он обещал разобраться», — сказал Белозеров.

Глава федерации отметил, что от официального ответа FIG будет зависеть дальнейшая стратегия по защите интересов гимнастов.

Глава РЖД Белозеров 1 октября 2024-го возглавил ФГР, которая объединила спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику.

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Теги
Анна Сатдинова
Федерация гимнастики России Олег Белозеров Моринари Ватанабэ Виктория Листунова спортивная гимнастика
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