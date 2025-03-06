Чемпионка Игр Мельникова и еще 11 гимнастов получили нейтральный статус

В первом списке получивших нейтральный статус 12 спортсменов и 10 тренеров и специалистов. Всего федерация подавала заявки на 100 человек. В списке получивших статус не оказалось чемпионки Токио Виктории Листуновой

Ангелина Мельникова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

12 спортсменов сборной России по спортивной гимнастике получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

У женщин допуск получили олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, а также Мария Агафонова, Алена Глотова, Анна Калмыкова, Злата Осокина, Людмила Рощина и Ксения Зеляева.

В мужской сборной допущены Даниел Маринов, Григорий Климентьев, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев и Илья Заика.

Также нейтральный статус получили десять человек из числа тренеров, судей и специалистов.

Накануне такой же список нейтральных спортсменов был опубликован в соцсетях, в нем было указано, что в статусе отказано олимпийской чемпионке Виктории Листуновой, восстанавливающейся после разрыва ахиллова сухожилия, и Алексею Усачеву.

«Спорт-Экспресс» пишет, что Усачеву могли отказать из-за лайка в соцсетях. Причины решения по Листуновой неизвестны, но она была одной из участниц митинга-концерта в «Лужниках» в честь восьмой годовщины присоединения Крыма к России в 2022 году.

Первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов в феврале говорил, что заявки на нейтральный статус подали на 100 человек.