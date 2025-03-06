 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Чемпионка Игр Мельникова и еще 11 гимнастов получили нейтральный статус

Чемпионка Олимпиады Мельникова и еще 11 гимнастов получили нейтральный статус
В первом списке получивших нейтральный статус 12 спортсменов и 10 тренеров и специалистов. Всего федерация подавала заявки на 100 человек. В списке получивших статус не оказалось чемпионки Токио Виктории Листуновой
Ангелина Мельникова
Ангелина Мельникова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

12 спортсменов сборной России по спортивной гимнастике получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

У женщин допуск получили олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, а также Мария Агафонова, Алена Глотова, Анна Калмыкова, Злата Осокина, Людмила Рощина и Ксения Зеляева.

В мужской сборной допущены Даниел Маринов, Григорий Климентьев, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев и Илья Заика.

Также нейтральный статус получили десять человек из числа тренеров, судей и специалистов.

Накануне такой же список нейтральных спортсменов был опубликован в соцсетях, в нем было указано, что в статусе отказано олимпийской чемпионке Виктории Листуновой, восстанавливающейся после разрыва ахиллова сухожилия, и Алексею Усачеву.

«Спорт-Экспресс» пишет, что Усачеву могли отказать из-за лайка в соцсетях. Причины решения по Листуновой неизвестны, но она была одной из участниц митинга-концерта в «Лужниках» в честь восьмой годовщины присоединения Крыма к России в 2022 году.

Первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов в феврале говорил, что заявки на нейтральный статус подали на 100 человек.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
спортивная гимнастика Ангелина Мельникова
Материалы по теме
Олимпийский чемпион из России отказался выступать без флага и гимна
Спорт
ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина и гимнаста Нагорного
Спорт
Бывший футболист «Зенита» Малафеев женился на 24-летней гимнастке
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 95,7 (+1,8) Инвестиции, 05 мар, 17:33 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 89,79 (+0,54) Инвестиции, 05 мар, 17:33
В России появился еще один автобренд. Первые машины уже собралиАвто, 14:29
В благотворительном фонде «Алеша» начался проект «Лети, лечи, лепесток»Пресс-релиз, 14:23
ФАС проконтролирует перерасчет платежей за электроэнергиюНедвижимость, 14:21
Большунов выиграл гонку на 10 км на чемпионате России в КазаниСпорт, 14:20
СК начала проверку из-за танца полуголой женщины у мемориала в МуромеОбщество, 14:20
Reuters узнал о планах США лишить правового статуса 240 тыс. украинцевПолитика, 14:20
От зеленой энергетики — обратно к нефти: итоги India Energy WeekОтрасли, 14:17
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Захарова предложила Макрону расспросить Олланда о минских соглашенияхПолитика, 14:14
Залужный обвинил США в разрушении мирового порядкаПолитика, 14:10
Рыночный парадокс IT-стартапов: капитал и спрос есть, предложение отстаетОтрасли, 14:09
В Ганновере произошел взрыв на производстве шин ContinentalОбщество, 14:06
ЦБ Турции снизил ставку третий раз подряд — до 42,5%Инвестиции, 14:06
Путин поздравил Терешкову с днем рожденияОбщество, 14:05
Тимошенко и Порошенко ответили на данные об обсуждении выборов с СШАПолитика, 14:02