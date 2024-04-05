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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В Кремле заявили, что готовые участвовать в Играх должны ехать в Париж

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что российские спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх в Париже
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Российские спортсмены должны самостоятельно решать, участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже или нет. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы исходим из того, что уже несколько раз было сказано президентом: наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх», — сказал Песков.

По словам Пескова, те, кто готов участвовать, должны это сделать.

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ранее назвал «командой иноагентов» теннисистов, которые собираются выступить на Играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. По словам Пескова, российские теннисисты с честью отстаивают флаг страны, даже когда выступают без такового. «Для нас они все равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся», — сказал Песков.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.

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Для проверки россиян на соответствие критериям допуска создана специальная комиссия (AINERP).

Ранее от выступления в Париже в нейтральном статусе отказались спортсмены в таких видах спорта, как спортивная гимнастика, стрельба из лука, плавание и бокс.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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Станислав Поздняков фото

Станислав Поздняков

президент Олимпийского комитета России, фехтовальщик, четырехкратный олимпийский чемпион
27 сентября 1973 года
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