В Кремле заявили, что готовые участвовать в Играх должны ехать в Париж
Российские спортсмены должны самостоятельно решать, участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже или нет. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы исходим из того, что уже несколько раз было сказано президентом: наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх», — сказал Песков.
По словам Пескова, те, кто готов участвовать, должны это сделать.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ранее назвал «командой иноагентов» теннисистов, которые собираются выступить на Играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. По словам Пескова, российские теннисисты с честью отстаивают флаг страны, даже когда выступают без такового. «Для нас они все равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся», — сказал Песков.
Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.
Для проверки россиян на соответствие критериям допуска создана специальная комиссия (AINERP).
Ранее от выступления в Париже в нейтральном статусе отказались спортсмены в таких видах спорта, как спортивная гимнастика, стрельба из лука, плавание и бокс.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
Российский гонщик "Формулы-1" рассказал как добился снятия санкций
Губернатор Мурманской области получил ножевое ранение
Крупнейшего производителя вина в России изъяли в собственность государства
Илон Маск прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
Полиция обыскала квартиру преступника, напавшего на губернатора Чибиса
В Москве оштрафовали водителя, перевозившего льва. Видео
Восемь человек пострадало в Ростовской области из-за взрыва дрона
Названы официальные цены на автомобили бренда Solaris
На графике нефти сформировался «золотой крест». Что это значит?