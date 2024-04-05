В Кремле заявили, что готовые участвовать в Играх должны ехать в Париж

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что российские спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх в Париже

Дмитрий Песков (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Российские спортсмены должны самостоятельно решать, участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже или нет. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы исходим из того, что уже несколько раз было сказано президентом: наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх», — сказал Песков.

По словам Пескова, те, кто готов участвовать, должны это сделать.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ранее назвал «командой иноагентов» теннисистов, которые собираются выступить на Играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. По словам Пескова, российские теннисисты с честью отстаивают флаг страны, даже когда выступают без такового. «Для нас они все равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся», — сказал Песков.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.

Для проверки россиян на соответствие критериям допуска создана специальная комиссия (AINERP).

Ранее от выступления в Париже в нейтральном статусе отказались спортсмены в таких видах спорта, как спортивная гимнастика, стрельба из лука, плавание и бокс.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.