Песков заявил, что теннисисты с честью отстаивают флаг России

Глава ОКР Станислав Поздняков ранее назвал теннисистов, которые поедут на ОИ-2024 в нейтральном статусе, «командой иноагентов». Песков заявил, они с честью отстаивают флаг России, даже когда выступают без такового

Дмитрий Песков (Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press)

В России будут радоваться победам всех российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже, даже если они выступают там без флага. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, вместе со всеми россиянами мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового», — сказала Песков.

По словам Пескова, даже без флага они все равно являются российскими теннисистами, которыми в России гордятся.

Ранее 5 апреля президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» теннисистов, которые собираются выступить на Играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, ведь «они большую часть времени живут и зарабатывают за рубежом, и при этом осуждают политику своей страны».

Международная федерация тенниса (ITF) сообщала, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх при соблюдении требований МОК к выступлению в нейтральном статусе. Кто именно сможет поехать в Париж, официально пока не объявлялось. Никто из российских теннисистов не говорил о нежелании играть на Олимпиаде.