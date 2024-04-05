 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Песков заявил, что теннисисты с честью отстаивают флаг России

Песков заявил, что теннисисты с честью отстаивают флаг России
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Глава ОКР Станислав Поздняков ранее назвал теннисистов, которые поедут на ОИ-2024 в нейтральном статусе, «командой иноагентов». Песков заявил, они с честью отстаивают флаг России, даже когда выступают без такового
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press)

В России будут радоваться победам всех российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже, даже если они выступают там без флага. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, вместе со всеми россиянами мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового», — сказала Песков.

По словам Пескова, даже без флага они все равно являются российскими теннисистами, которыми в России гордятся.

Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов на ОИ-2024
Спорт
Станислав Поздняков

Ранее 5 апреля президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» теннисистов, которые собираются выступить на Играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, ведь «они большую часть времени живут и зарабатывают за рубежом, и при этом осуждают политику своей страны».

Международная федерация тенниса (ITF) сообщала, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх при соблюдении требований МОК к выступлению в нейтральном статусе. Кто именно сможет поехать в Париж, официально пока не объявлялось. Никто из российских теннисистов не говорил о нежелании играть на Олимпиаде.

Российский гонщик "Формулы-1" рассказал как добился снятия санкций

Губернатор Мурманской области получил ножевое ранение

Крупнейшего производителя вина в России изъяли в собственность государства

Илон Маск прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

Полиция обыскала квартиру преступника, напавшего на губернатора Чибиса

В Москве оштрафовали водителя, перевозившего льва. Видео

Восемь человек пострадало в Ростовской области из-за взрыва дрона

Названы официальные цены на автомобили бренда Solaris

На графике нефти сформировался «золотой крест». Что это значит?
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Дмитрий Песков Олимпиада-2024 теннис
Материалы по теме
Журова назвала российских теннисистов «вынужденными иноагентами»
Спорт
Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов на ОИ-2024
Спорт
Даниил Медведев ответил Винер на слова о «россиянах-бомжах» на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 16:46
В Одессе прогремели взрывы Политика, 22:53
FT узнала о предупреждении США об увеличении помощи Китая российскому ОПК Политика, 22:51
Власти Орска заявили, что в зону затопления попадают 11 тыс. жителей Общество, 22:34
МИД Турции раскрыл темы грядущих переговоров Эрдогана с Байденом Политика, 22:23
В Петербурге из-за ошибки сработала система пожаротушения в метро. Видео Общество, 21:51
Песков заявил, что теннисисты с честью отстаивают флаг России Спорт, 21:51
НОВАТЭК оценил сроки выхода на независимость от западных технологий СПГ Бизнес, 21:43
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Мэр Оренбурга призвал эвакуировать ряд районов из-за угрозы затопления Общество, 21:40
В Кремле заявили, что готовые участвовать в Играх должны ехать в Париж Спорт, 21:39
Появилось видео с места прорыва дамбы в Орске Общество, 21:12
Минюст включил писателя Михаила Веллера в реестр иноагентов Политика, 21:05
Глава Гагаузии допустила независимость автономии Политика, 20:59
В Нью-Йорке приостановили работу аэропортов из-за землетрясения Общество, 20:53
Первая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA в Чарльстоне Спорт, 20:50