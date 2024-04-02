Российские гребцы отказались от участия в Олимпиаде в Париже

Как заявляет федерация, решение принимали спортсмены и тренерский штаб национальной команды. Они отказались участвовать в отборочных соревнованиях в нейтральном статусе

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Российские гребцы не выступят на отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте Федерации гребного спорта России (ФГСР).

Таким образом, они не смогут отобраться на Олимпиаду.

Такое решение было принято спортсменами и тренерским штабом национальной команды, отмечают в федерации. Члены президиума ФГСР поддержали данное решение.

«Ситуация, сложившаяся в данный момент, противоречит всем спортивным нормам и законам, спортсмены очень чувствительно и болезненно реагируют на все заявления, высказывания и дополнительные условия», — сказал президент ФГСР Алексей Свирин.

По его словам, спортсмены хотят участвовать в международных соревнованиях на общих и законных основаниях, но не может быть положительного решения, когда российской стороне «предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства».

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.