 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российские гребцы отказались от участия в Олимпиаде

Российские гребцы отказались от участия в Олимпиаде в Париже
Как заявляет федерация, решение принимали спортсмены и тренерский штаб национальной команды. Они отказались участвовать в отборочных соревнованиях в нейтральном статусе
Фото: Naomi Baker / Getty Images
Фото: Naomi Baker / Getty Images

Российские гребцы не выступят на отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте Федерации гребного спорта России (ФГСР).

Таким образом, они не смогут отобраться на Олимпиаду.

Такое решение было принято спортсменами и тренерским штабом национальной команды, отмечают в федерации. Члены президиума ФГСР поддержали данное решение.

Российские лучники отказались от участия в Олимпиаде без флага
Спорт
Фото:Justin Setterfield / Getty Images

«Ситуация, сложившаяся в данный момент, противоречит всем спортивным нормам и законам, спортсмены очень чувствительно и болезненно реагируют на все заявления, высказывания и дополнительные условия», — сказал президент ФГСР Алексей Свирин.

По его словам, спортсмены хотят участвовать в международных соревнованиях на общих и законных основаниях, но не может быть положительного решения, когда российской стороне «предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства».

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.

Читайте на РБК Pro
Какие уловки помогут селлерам заработать на распродажах Ozon и WB
Перестаньте зубрить слова — это вредно. Что поможет быстро выучить язык
Поиск тех, кто платит зарплату в конвертах, ужесточится. Что их выдаст
«Откаты» и откровенное воровство: как найти поставщика в Китае

Мэр Белгорода показал последствия ракетных городу по городу. Видео

ЦБ назвал условия повышения ключевой ставки. Список

Для использования ChatGPT для больше не нужна регистрация

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

Вв России подорожали автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Карточки

Атака беспилотников в Татарстане попала на видео

Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 гребной спорт
Материалы по теме
Бах попросил украинцев следить за высказываниями россиян перед Олимпиадой
Спорт
МОК предоставит российским спортсменам жилье и транспорт на Олимпиаде
Спорт
Мэр Парижа заявила, что российским олимпийцам не будут рады в городе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 16:46
Суд отклонил иск Блиновской к налоговой инспекции Политика, 18:25
В каких видах спорта россияне не смогут выступить на Олимпиаде Спорт, 18:24
Как Иран может ответить на израильский удар по консульству в Сирии Политика, 18:22
Умерла народная артистка Татьяна Конюхова Общество, 18:10
Как перевести деньги в Россию из-за границы: все актуальные способы Инвестиции, 18:09
Число миллиардеров на Украине за год не изменилось, но они обеднели Бизнес, 18:05
Главные тренды в архитектуре загородных домов — 2024 Недвижимость, 18:05
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Как перевести деньги в Россию: все актуальные способы Инвестиции, 18:03
Франция и США поспорили об ударах Украины по объектам в России Политика, 17:58
В Петербурге арестовали ударившую ребенка учительницу коррекционной школы Общество, 17:57
СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Ротенберга в ₽500 тыс. Спорт, 17:50
Четыре звезды спорта вошли в список миллиардеров Forbes Спорт, 17:47
В 2023 году из России выдворили рекордное число незаконных мигрантов Общество, 17:42
Криптомиллиардеры увеличили совокупный капитал до $93 млрд Крипто, 17:32