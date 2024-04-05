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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов на ОИ-2024

Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов на Олимпиаде-2024
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Глава Олимпийского комитета России согласился с Ириной Винер, которая назвала россиян на Играх «командой бомжей». А для теннисистов он придумал другой термин
Станислав Поздняков
Станислав Поздняков (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков согласен с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, назвавшей «командой бомжей» российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают», — написал Поздняков.

Единственное, он не согласился с определением «команда бомжей» в случае российских теннисистов. «Они большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО», — добавил Поздняков.

Винер назвала «командой бомжей» россиян, которые выступят на Олимпиаде
Спорт
Ирина Винер

Глава ОКР придумал для них другой термин — «команда иноагентов». «Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны», — написал он.

Винер 26 марта заявила, что российским спортсменам унизительно ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. «В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — сказала Винер.

В каких видах спорта россияне не смогут выступить на Олимпиаде
Спорт
Фото:Global Look Press

Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что имеет право быть несогласным с мнением Винер. По словам спортсмена, он с удовольствием поедет на Олимпийские игры. Дарья Касаткина, лучшая из россиянок в рейтинге WTA, в ответ на слова Винер заявила: «Бомж» Дарья передает всем привет и желает хорошего дня».

В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх при соблюдении требований МОК к выступлению в нейтральном статусе.

В теннисе, в отличие от большинства других видов спорта, после начала специальной военной операции на Украине россиянам не запрещали выступать на международных турнирах, они играют в нейтральном статусе. Также пока никто из российских теннисистов не говорил о нежелании играть на Олимпиаде в Париже. Кто именно сможет поехать в столицу Франции, официально пока не объявлялось.

Международный олимпийский комитет 19 марта сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия. Для проверки россиян на соответствие критериям допуска создана специальная комиссия (AINERP).

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Олимпиада-2024 Станислав Поздняков Ирина Винер теннис
Станислав Поздняков фото

Станислав Поздняков

президент Олимпийского комитета России, фехтовальщик, четырехкратный олимпийский чемпион
27 сентября 1973 года
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