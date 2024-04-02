В каких видах спорта россияне не смогут выступить на Олимпиаде

Россияне не смогут выступить более чем в 20 видах на Олимпиаде-2024 в Париже

Российские гребцы не выступят на отборочных соревнованиях к Олимпиаде 2024 года в Париже и не смогут обобраться на Игры. В каких еще видах спорта россияне не смогут выступить на Олимпийских играх — в материале «РБК Спорт»

Фото: Global Look Press

Федерация гребного спорта России (ФГСР) сообщила, что российские гребцы не выступят на отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Таким образом, они не смогут отобраться на Олимпиаду.

Решение было принято спортсменами и тренерским штабом национальной команды, отмечают в федерации. Члены президиума ФГСР поддержали данное решение.

По словам президента ФГСР Алексея Свирина, спортсмены хотят участвовать в международных соревнованиях на общих и законных основаниях, но не может быть положительного решения, когда российской стороне «предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства».

В каких еще видах спорта россияне не смогут выступить на Олимпийских играх — в материале «РБК Спорт»

Каковы требования МОК

МОК 8 декабря объявил о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении критериев. МОК выдвинул целый ряд требований к россиянам: соревноваться они смогут исключительно как нейтральные спортсмены без упоминания страны (называться команда будет «индивидуальные нейтральные атлеты»);

участвовать в командных соревнованиях россияне и белорусы не будут;

попасть на Игры смогут лишь те, кто пройдет отборочные соревнования (на тот момент это были всего 11 человек — восемь россиян и трое белорусов);

российская символика (в том числе флаг и герб) будет запрещена на всех официальных мероприятиях Игр;

российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры;

не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию;

не будут допущены спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам России и Белоруссии;

все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.

В каких неигровых видах спорта россияне не смогут выступить на Олимпиадах

Бокс

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что отечественным спортсменам приходили персональные приглашения на Олимпийские игры в Париже, но условия участия в соревнованиях абсолютно неприемлемы.

«В последнее время многое в мире изменилось. Теперь появились даже личные приглашения спортсменам на Олимпиаду по непонятным правилам, а сами Игры выглядят как инструмент политического давления по отношению к спортсменам. Спортсмены — самые сплоченные люди, ведь именно в спорте заложена его объединяющая сила. И атлетов пытаются разъединить. Да, нашим ребятам приходили личные приглашения (на Олимпиаду). Но условия абсолютно неприемлемые», — сказала Кириенко.

Спортивная и художественная гимнастика

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер еще в конце декабря заявила, что сборная России по художественной гимнастике больше не будет выступать на международных стартах без флага и гимна страны. Кроме того, Винер назвала поездку на Олимпиаду позором.

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов 7 марта сообщил, что все спортсмены команды приняли решение не участвовать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Прыжки на батутах

Глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров сообщил, что члены организации отказались от поездки в Париж.

«Никто из наших спортсменов не собирается ехать на Олимпийские игры на тех условиях, которые нам выдвинул МОК», — сказал Макаров ТАСС, но не исключил участия в нейтральном статусе на других турнирах.

Тяжелая атлетика

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов отмечал, что предлагаемые международными организациями условия допуска российских тяжелоатлетов до соревнований являются провокационными, они призывают нарушать законодательство России.

«Условия допуска российских тяжелоатлетов до международных соревнований невыполнимы, неприемлемы, дискриминационны, нарушают права человека и Олимпийскую хартию, призывают нарушать законодательство РФ, — считает Агапитов. — Подобного рода провокации не рассматриваются ФТАР как возможность участия в фестивале, который по какой-то нелепой случайности носит название «Олимпийские игры».

Легкая атлетика

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу в декабре заявил, что российские легкоатлеты не будут допущены до Олимпиады.

Он заявил, что легкоатлетическая федерация имеет свою позицию по этому вопросу. «У международных федераций есть приоритетное право давать собственную оценку отбора спортсменов. У нас есть четкая позиция, которая не изменилась», — сказал он.

Конный спорт

В ноябре 2023 года Международная федерация конного спорта (FEI) объявила, что допустит россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако в феврале FEI сообщила, что российские конники не обращались в международную федерацию с заявками на нейтральный статус.

«После проверки в юридическом отделе FEI выяснилось, что до сих пор Международная федерация конного спорта не получала ни одной заполненной заявки на получение нейтрального статуса от российских спортсменов», — говорится в заявлении.

Водные виды

В феврале 2024 года в Дохе прошел чемпионат мира по водным видам, который стал последним квалификационным турниром. Российские спортсмены не смогли выступить на соревнованиях.

Скалолазание

Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков в июне 2023 года сообщал, что российские скалолазы не выступят на Олимпиаде при условии допуска с 2024 года.

«Мы не согласны с таким положением дел и считаем, что если решение уже принято, то процедура могла стартовать прямо сейчас. <...>. Есть ли какая-то минимальная возможность, что ситуация изменится? IFSC оставляет за собой право в любой момент принять новое решение по параметрам допуска», — сказал Бычков.

Стрельба из лука

Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев 27 марта сообщил, что российские лучники не будут выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Они отказались участвовать в квалификационных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду. Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и «Динамо», — сказал Ешеев.

По словам Ешеева, исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду. Он также отметил, что для получения нейтрального статуса российские спортсмены должны были пройти проверку в международной федерации, а обработка каждой заявки стоит 2 тыс. швейцарских франков ($2,2 тыс.).

Фехтование

Российские фехтовальщики еще в сентябре знали, что не смогут попасть на Олимпийские игры, так как часть квалификационных турниров уже прошла, а лидеры национальной сборной не допущены для участия в соревнованиях.

«Фехтовальщики одни из первых получили право вернуться на мировую арену. Но то, что ожидали мы, и то, что случилось, не совпадало. После рекомендаций МОК все перевернулось. Была создана комиссия в международной федерации, они решали, кого допустить из наших спортсменов, согласно критериям МОК», — сказал президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Скейтбординг

Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин в сентябре 2023-го года отмечал, что российские спортсмены потеряли шансы попасть на Олимпиаду.

«У нас нет никаких шансов попасть на Олимпийские игры. Личный контакт с международной федерацией у нас очень хороший, он всегда таким был, мой статус посла международной федерации в странах СНГ сохранен. <...>. Сейчас мы работаем с комитетами всех крупнейших соревнований в России. Скейтбординг будет представлен на Играх дружбы, Играх стран БРИКС и даже на «Играх будущего», — сказал Вдовин.

Серфинг

Международная ассоциация серфинга (ISA) в апреле продлила отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой организации, поскольку правилами организации не предусмотрено участие в соревнованиях атлетов под нейтральным флагом. Так, российские спортсмены пропустили отборочные этапы на Олимпиаду.

Гольф

В мае правление Международной федерации гольфа (IGF) приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных турнирах в нейтральном статусе. Однако российские спортсмены потеряли шансы на участие в Играх, поскольку не участвовали в отборочных турнирах.

Пулевая стрельба

Российские спортсмены не смогли выступить на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия, который прошел в Венгрии и является одним из этапов отбора на Олимпийские игры в Париже.

Главный тренер сборной России Татьяна Голдобина в феврале отмечала, что международные организации пока не подтверждают критерии участия для российских спортсменов.

«Вопрос участия наших спортсменов в международных стартах до сих пор не решен, поэтому пока мы не можем выступать. Критерии участия для наших спортсменов какие-то будут, но нам пока ничего не подтверждают», — сказала Голдобина.