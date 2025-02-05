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Трамп запретит трансгендерам соревноваться в женском спорте в США

Президент США подпишет указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских спортивных мероприятиях в школах и колледжах
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в среду, 5 февраля, подпишет указ, запрещающий трансгендерам (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) участвовать в женских спортивных мероприятиях в школах и колледжах, сообщил Reuters представитель Белого дома.

Указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт» выполнит обещание, которое Трамп дал во время президентской кампании 2024 года.

После вступления в должность президента США 20 января Трамп подписал указ о признании в стране только двух биологических полов — мужского и женского. Позднее он распорядился отправлять трансгендерных женщин отбывать наказание в мужских тюрьмах, но суд приостановил действие этого указа.

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Фото:Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Вопрос об участии атлетов, совершивших трансгендерный переход, в женских турнирах является одним из самых дискуссионных в современном спорте. Сторонники их допуска считают это важным, в частности, с точки зрения инклюзивности и прав человека. Главный аргумент противников — угроза создания неравных условий для других участниц.

В 2021 году в Токио спортсменка-трансгендер впервые в истории выступила на Олимпийских играх. Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард не смогла взять начальный вес и закончила выступления с нулем.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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