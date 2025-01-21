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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп утвердил в США два неизменных пола

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Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп закрепил в законодательстве США два пола: мужской и женский. Он объяснил это защитой женщин от «гендерного идеологического экстремизма». Ведомства должны будут использовать только эти категории в документах
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании в стране только двух биологических полов — мужского и женского. Документ, опубликованный на сайте Белого дома, называется «Защита женщин от гендерного идеологического экстремизма и восстановление биологической истины».

В России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено.

В качестве обоснования решения в указе говорится, что по всей стране используются средства, которые позволяют мужчинам идентифицировать себя как женщин и получать доступ в частности к женским приютам и душевым на рабочих местах. «Попытки искоренить биологическую реальность пола в корне направлены против женщин, лишая их достоинства, безопасности и благополучия», — сказано в документе.

«Политика Соединенных Штатов заключается в признании двух полов, мужского и женского. Эти полы неизменяемы и основаны на фундаментальной и неопровержимой реальности. <...> «Пол» означает неизменную биологическую классификацию индивида как мужчины или женщины. «Пол» не является синонимом понятия «гендерная идентичность» и не включает его в себя», — говорится в новом указе.

На государственном уровне в США закрепляются следующие категории: «женщина» (woman), «девочка» (girl), «мужчина» (man), «мальчик» (boy), «женский» (female), «мужской» (male). Все ведомства должны использовать только эти категории «при толковании или применении законов, постановлений или рекомендаций, а также в другой деятельности официальных ведомств, документах и коммуникациях». В анкетах ведомств не должно быть вопроса о гендерной идентичности.

Трамп решил утвердить в США только два пола
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Также закрепляется отличие мужчин от женщин. В течение 30 дней с момента опубликования указа министр здравоохранения и социальных служб должен представить четкие рекомендации по этому вопросу.

В указе прописано, что «женщина» (female) — это лицо, принадлежащее в момент зачатия к тому полу, который производит крупную репродуктивную клетку, а «мужчина» (male) — к тому полу, что производит малые репродуктивные клетки.

Трамп и до этого выступал против гендерного многообразия. В 2018 году, во время своего первого президентского срока, он запретил трансгендерам проходить военную службу. Джо Байден, сменив республиканца, отменил это постановление. Победив на выборах в ноябре 2024 года, Трамп пообещал закрепить в США только два пола и «убрать мужчин из женского спорта».

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Дональд Трамп гендер США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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