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В США пятая команда отказалась играть против волейболистки-трансгендера

В США пять команд студенток отказались играть против волейболистки-трансгендера
Университет Невады стал пятой командой женской NCAA, решившей не играть против Университета Сан-Хосе, лидером атак которого является биологический мужчина ростом 185 см
Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images
Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Женская волейбольная команда Университета Невады объявила, что не будет участвовать в матче Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) с Университетом Сан-Хосе из-за присутствия в составе соперниц нападающей-трансгендера. Об этом сообщает Outkick.

Матч должен состояться 26 октября. Ранее от игры с командой из Сан-Хосе отказались команды еще четырех университетов из Вайоминга, Юты и Айдахо.

Волейболистки заявили, что требуют соблюдения их прав на безопасность и честную конкуренцию.

Однако Университет Невады заявил, что заявление спортсменок «не отражает позицию» учебного заведения и матч пока планируется, но волейболистки могут отказаться выходить на площадку в день игры и дисциплинарных санкций к ним не будет.

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Университет Сан-Хосе выиграл первые девять матчей на старте сезона во многом благодаря действиям трансгендера Блэр Флеминг, чей рост составляет 185 см.

В сентябре партнерша Флеминг по команде Брук Слюссер присоединилась к коллективному иску других спортсменок против NCAA из-за допуска трансгендеров к женским соревнованиям и, в частности, разрешения для них пользоваться женскими раздевалками. По словам Слюссер, ее не предупредили о том, что Флеминг — трансгендер, и селили с ней в одну комнату во время выездных матчей.

Волейболистки из Невады решили отказаться играть с командой Сан-Хосе после того, как Флеминг в матче на прошлой неделе сбила с ног соперницу из Университета Сан-Диего, попав ей мячом в лицо.

Разница в скорости мяча после подачи или атаки у мужчин и женщин очень высокая. Например, лучшая волейболистка мира Паула Эгону посылала мяч на половину площадки соперниц со скоростью 112–116 км/ч, а один из лучших нападающих среди мужчин голландец Нимир Абдель-Азиз — со скоростью 137 км/ч.

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