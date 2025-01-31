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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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Пилот-трансгендер опровергла свою причастность к авиакатастрофе в США

Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Джо Эллис
Джо Эллис (Фото: jellis3333 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Пилот-трансгендер (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) Джо Эллис опровергла информацию, что она находилась за штурвалом вертолета Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолет над Вашингтоном.

Пост с опровержением Эллис опубликовала в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Пилот-трансгендер опровергла свою причастность к авиакатастрофе в США
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«В интернете произошло какое-то безумие, и меня называют одним из пилотов разбившегося [вертолета] в Вашингтоне. <...> Это оскорбляет жертв и семьи погибших», — написала она.

Ранее газета Santa Monica Observer сообщила, что пользователи в Сети опознали Эллис как одного из пилотов Black Hawk. Newsweek пишет, что Эллис прослужила пилотом Black Hawk в Национальной гвардии Вирджинии 15 лет, она также участвовала в боевых действиях в Ираке. Трансгендерный переход пилот совершила в 2023 году, отмечает издание.

Столкнувшимся с лайнером в Вашингтоне вертолетом управляла женщина
Общество
Фото:Petty Officer 1st Class Brandon Giles / U.S. Coast Guard / Getty Images

Самолет Bombardier столкнулся в воздухе с военным вертолетом над Вашингтоном 29 января. На его борту были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военнослужащих. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не выжил.

Ранее Fox News сообщил, что Black Hawk управляла женщина-пилот, у которой было 500 часов налета. На борту также были пилот-инструктор и командир экипажа, у которых полетный опыт составлял более 1 тыс. часов и сотни часов налета соответственно.

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Вашингтон США авиакатастрофа трансгендеры


 

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