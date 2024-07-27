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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Епископат Франции раскритиковал церемонию открытия Олимпиады

Епископат Франции осудил «издевательства над христианами» на открытии Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Французский епископат выразил сожаление по поводу сцен «насмешек и издевательства над христианами» на церемонии открытия Олимпиады. Негативную реакцию у некоторых зрителей вызвала пародия на «Тайную вечерю» с бородатой женщиной
Фото: Harrison Faulkner / X
Фото: Harrison Faulkner / X

Церемония открытия Олимпиады в Париже подарила «прекрасные моменты красоты, радости, богатые эмоциями и восхваляемые всеми», однако включала в себя сцены «насмешек и издевательства над христианами», заявила Конференция епископов Франции (CEF), выразив сожаление по поводу последнего, передает Le Figaro.

В заявлении французский епископат поблагодарил представителей других конфессий, выразивших солидарность по этому вопросу. «Мы думаем обо всех христианах на всех континентах, которые возмущены провокационностью определенных сцен. Мы хотим, чтобы они поняли, что празднование Олимпийских игр разворачивается далеко за пределами идеологических предубеждений нескольких авторов», — говорится в нем.

Епископат подчеркивает, что «олимпизм — это движение, служащее этой реальности человеческого единства и братства». «Уступите дорогу полю состязаний, пусть оно принесет всем истину, утешение и радость!» — цитирует заявление France Info.

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Спорт
Фото:Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

В заявлении не упоминаются конкретные сцены, которые возмутили французский епископат. Открытие Олимпиады, прошедшее 26 июля, включало постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.

Эти сцены вызвали критику среди пользователей Сети, а также у ряда политиков и общественных деятелей. Например, депутат Европарламента от крайне правой французской партии «Реконкиста» Марион Марешаль написала в X: «Всем христианам мира, которые смотрят церемонию открытия и почувствовали себя оскорбленными этой пародией на «Тайную вечерю»: знайте, что говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое к любой провокации».

Американский бизнесмен Илон Маск назвал постановку «проявлением вопиющего неуважения к христианам».

Церемония открытия Олимпиады в Париже стала самой масштабной за всю историю Игр и впервые прошла за пределами главной арены. В частности, парад спортсменов прошел на реке Сене, остальная часть — на набережной. Церемония продлилась более четырех часов.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию церемонии открытия. Олимпиада завершится 11 августа.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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