Фавориты и новые правила. Что важно знать о новом сезоне КХЛ

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 3 сентября. Магнитогорский «Металлург» в этот день сыграет с ярославским «Локомотивом». Что нужно знать о предстоящем сезоне КХЛ — в материале «РБК Спорт»

Фото: Максим Константинов / ТАСС

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 3 сентября. 17-й розыгрыш Кубка Гагарина начнется с матча в Магнитогорске. «Металлург» примет ярославский «Локомотив». «РБК Спорт» собрал материал, что нужно знать о предстоящем сезоне КХЛ.

Изменения правил

Совет директоров КХЛ принял изменения в правила начисления очков в овертайме. С сезона 2024/25 в случае поражения в овертайме после замены вратаря на полевого игрока команде не будут начисляться очки. «Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменен на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа», — говорится в сообщении.

Тренд на замену вратаря в овертайме ввел Сергей Федоров в бытность работы главным тренером ЦСКА в 2021–2024 гг. Ранее обоим участникам овертайма гарантировалось одно очко, в связи с этим команда практически ничего не теряла при снятии вратаря, получая численный перевес на льду, особенно заметный при игре усеченнными составами.

В НХЛ уже на протяжении нескольких лет командам не присуждают очко за поражение в овертайме после снятия голкипера.

КХЛ получила независимой от ФХР

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Руководство КХЛ в июле провело удаленное совещание с клубами по вопросам изменений в федеральном законе «О физической культуре и спорте». Лига вскоре получит независимость от Федерации хоккея России (ФХР).

Госдума в третьем чтении 3 июля приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте», где прописывается отделение профессиональных лиг от спортивных федераций. В ближайшее время эти изменения будут рассмотрены Советом Федерации.

Также КХЛ направила в адрес Федерации хоккея России (ФХР) предложение расторгнуть договоры о делегировании прав на проведение чемпионата России. Это предложение будет рассмотрено правлением ФХР.

Как еще законодательные поправки повлияют на дальнейшую спортивную жизнь лиги. Когда сборную России допустят до соревнований под эгидой IIHF, клубы будут отпускать лучших игроков для участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

КХЛ сохранит паузу на Кубок Первого канала.

КХЛ будет подавать заявки в Минспорта на включение чемпионатов КХЛ и МХЛ в Единый календарный план. Чемпионаты КХЛ и МХЛ сохранят статус официальных соревнований.

Лига самостоятельно будет взаимодействовать с Минспортом по лимиту на легионеров.

Трансферные карты для перехода игроков из других лиг больше не нужны, но КХЛ будет уважать чужие контракты.

КХЛ продолжит отчислять средства в ФХР на развитие детского хоккея.

Лига самостоятельно будет осуществлять аккредитацию хоккейных агентов КХЛ.

Лига займется аттестацией и тестированием судей-кандидатов в КХЛ/МХЛ.

Главные трансферы межсезонья

Евгений Кузнецов (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Самым громким трансфером лета стал переход Евгения Кузнецова. Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира на правах свободного агента подписал контракт с петербургским СКА до конца сезона 2027/28. Нападающий, который выступал в НХЛ с сезона 2013/14, является одним из самых точных распасовщиков лиги.

Практически всю карьеру Кузнецов провел в «Вашингтон Кэпиталз». Однако в прошедшем сезоне он показал худшие результаты в карьере — 24 очка (8+16) в 63 играх. В конце регулярного чемпионата он перешел из «Вашингтона» в «Каролину», где большую часть времени выходил на лед в третьих-четвертых звеньях. Плей-офф в составе «Каролины» провел заметно лучше регулярки — 6 очков (4+2) в десяти играх.

Андрей Миронов (Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС)

Одной из сенсаций межсезонья стал трансфер многолетнего капитана московского «Динамо» Андрея Миронова. Обладатель Кубка Гагарина, вице-чемпион мира подписал контракт со «Спартаком». Соглашение рассчитано на два сезона.

Канадский нападающий Линден Вей, который стал призером Олимпийских игр, подписал с «Авангардом» однолетний контракт. Прошлый сезон канадец провел в немецком «Адлер Маннгейм», где за 45 матчей набрал 46 (8+38) очков. Канадец имеет хороший опыт в КХЛ: форвард был капитаном в «Барысе», а в составе ЦСКА в 2019-м году он выиграл Кубок Гагарина.

Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Нападающий Александр Радулов перешел в «Локомотив», подписав соглашение на один год. Последние два сезона Радулов провел в «Ак Барсе», который покинул по истечении срока контракта. В прошлом сезоне форвард стал вторым снайпером и третьим бомбардиром казанского клуба.

Американский форвард Алекс Гальченюк подписал контракт с «Амуром». 30-летний хоккеист белорусского происхождения заключил однолетнее соглашение с хабаровским клубом. В прошлом сезоне Гальченюк выступал за СКА, в котором выступал с августа 2023 года. За петербургский клуб форвард сыграл 70 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 47 (18+29) очков.

Гальченюк в 2012 году был выбран под общим третьим номером на драфте НХЛ «Монреаль Канадиес». В общей сложности он провел 11 сезонов в НХЛ и набрал 371 очко (151+220) в 692 матчах. В составе сборной США стал бронзовым призером чемпионата мира и победителем молодежного первенства мира. Отец хоккеиста Александр Гальченюк известен в России по выступлению за московское «Динамо» (1985–1992). Из российских клубов также выступал за омский «Авангард» (1998–1999), воскресенский «Химик» (2002–2003) и СКА (2002–2003). Завершил карьеру в 2007 году в Белоруссии.

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Андрей Светлаков подписал контракт с «Трактором». Соглашение 28-летнего форварда будет действовать до конца сезона 2026/27. Также нападающий Александр Кадейкин перешел в «Трактор», подписав соглашение до конца сезона 2025/26.

Потолок зарплат

Потолок зарплат существовал в КХЛ с момента основания лиги. Но на протяжении всех чемпионатов он являлся условным. Ограничение можно было превышать несколькими легальными способами — заплатив штраф или выведя звездного игрока из-под потолка. Последняя опция была актуальна, когда КХЛ ставила задачу догнать и перегнать НХЛ, на равных конкурируя с заокеанской лигой в оплате игроков. Начиная с сезона-2020/2021 в КХЛ действует потолок зарплат в 900 млн рублей.

Для чего это нужно Все эти новшества необходимы для выравнивания уровня участников чемпионата, чтобы сильные хоккеисты не концентрировались в нескольких клубах, а более равномерно распределялись по командам лиги, чтобы каждая имела возможность бороться за высокие места. В достижении этой цели КХЛ имеет успехи и при «мягком» потолке зарплат, который с каждым годом сокращался, а размер штрафа увеличивался. По данным официального сайта лиги, все меньше матчей завершается в основное время. В прошлом сезоне соперники определяли победителя после трех периодов в 80% матчей. В нынешнем число таких игр сократилось на 5%. Зрители увидели в общей сложности 184 овертайма, а по их итогам — 84 серии послематчевых буллитов.

С сезона 2024/25 премиальные выплаты хоккеистам будут учитываться в полном объеме в потолке зарплат клубов КХЛ.

Глава КХЛ Алексей Морозов в августе сообщил, что лига обсудит с клубами возможность поднятия потолка зарплат. «Надо обсуждать с клубами, у нас в стратегии заложено доведение пола и потолка до 50% расстояния между ними, — сказал Морозов. — Несколько команд, возможно, готовы к тому, чтобы потолок поднялся. Но надо смотреть, готовы ли к повышению потолка команды, еле набирающие финансирование на пол. Будем общаться с клубами, и надо это делать в стратегии с полом и потолком».

Букмекеры назвали фаворита сезона

Петербургский СКА считается явным фаворитом предстоящего сезона. В среднем в букмекерских конторах принимают ставки на победу петербургского клуба в Кубке Гагарина с коэффициентом 5,50. Также на главный трофей претендуют ярославский «Локомотив» (6,50) и московский ЦСКА (7,50).

На победу петербургского клуба в Западной конференции дают 3,20. Также среди фаворитов Запада ярославский «Локомотив» (3,70) и ЦСКА (4,50). На Востоке главным фаворитом является омский «Авангард» (2,50), а также магнитогорский «Металлург» (3,50) и казанский «Ак Барс» (5,00).

Кто фаворит сезона

Двукратный олимпийский чемпион и экс-форвард «Спартака» Александр Кожевников заявил «РБК Спорт», что трудно определить фаворитов на предстоящий сезон, но СКА и ЦСКА выделяются по набору игроков.

«У меня нет определенных ожиданий от предстоящего сезона КХЛ, но мне интересно будет наблюдать за игрой «Металлурга» — чемпиона прошлого сезона, а также за тем, как Евгений Кузнецов покажет себя после возвращения в Россию. Основные тенденции сезона, скорее всего, будут связаны с введением новых правил, но пока сложно делать какие-то прогнозы. По набору, конечно, можно выделить СКА, который является сильной командой и в том же году был фаворитом. Но и у ЦСКА хороший подбор игроков, они молодцы. Однако определить фаворитов заранее сложно, многое станет ясно только после старта чемпионата», — сказал Кожевников.

По мнением олимпийского чемпиона и экс-форварда «Динамо» Москва, «Ак Барса», «Салавата Юлаева» Алексея Терещенко, «Сибирь» является «темной лошадкой» сезона и может удивить в регулярном чемпионате.

«Среди фаворитов сезона я бы выделил «Динамо», благодаря стабильности результатов, подбору игроков и тренерскому штабу. Интересно посмотреть на «Трактор». Также стоит обратить внимание на «Локомотив» и «СКА» из-за подбора игроков, но что в итоге будет, надо смотреть. Думаю, что «Сибирь» может удивить. Регион заслуживает, чтобы дойти до плей-офф. Также «Автомобилист», учитывая, как высоко забрался в прошлом сезоне, будет держать планку. Сезон будет достаточно интересный», — считает Терещенко.

Бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл» Алексей Дементьев считает, что «Куньлунь» может стать сюрпризом сезона.

«СКА, ЦСКА «Ак Барс», «Металлург», «Автомобилист», «Локомотив» — те команды, которые каждый год считаются фаворитами. У каждой команды существует своя философия для достижения намеченных целей. Есть консервативные клубы, а есть укомплектованные. Не буду отдавать предпочтение кому-либо из них. Вопрос о наиболее укомплектованной командой для чемпионства можно поднять в середине сезона, когда можно сопоставить результаты и понять, что ближе к победе: стиль игры или подбор состава. Я бы обратил внимание на три команды: «Барыс», «Динамо» Минск и «Куньлунь». Они способны удивить. «Куньлунь» может стать сюрпризом: они провели серьезную работу и у них очень хороший тренерский штаб», — отметил Дементьев.

Бывший арбитр международной категории Александр Зайцев считает, что СКА является фаворитом по составу игроков, но неизвестно выдержит ли команда весь сезон.

«Говорить о фаворитах сейчас сложно. Любая команда может стрельнуть и упереться в определенный момент. Тот же плей-офф это показал: команды, которые были на вторых ролях, могли выйти на первые. С одной стороны, это интересно, с другой — непредсказуемо. СКА по составу вроде бы фаворит, они набрали очень приличных игроков, ветеранов, которые должны тянуть команду. Но выдержат ли они — не могу сказать», — сказал Зайцев «РБК Спорт».