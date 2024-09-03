Фавориты и новые правила. Что важно знать о новом сезоне КХЛ
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 3 сентября. 17-й розыгрыш Кубка Гагарина начнется с матча в Магнитогорске. «Металлург» примет ярославский «Локомотив». «РБК Спорт» собрал материал, что нужно знать о предстоящем сезоне КХЛ.
Изменения правил
Совет директоров КХЛ принял изменения в правила начисления очков в овертайме. С сезона 2024/25 в случае поражения в овертайме после замены вратаря на полевого игрока команде не будут начисляться очки. «Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменен на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа», — говорится в сообщении.
Тренд на замену вратаря в овертайме ввел Сергей Федоров в бытность работы главным тренером ЦСКА в 2021–2024 гг. Ранее обоим участникам овертайма гарантировалось одно очко, в связи с этим команда практически ничего не теряла при снятии вратаря, получая численный перевес на льду, особенно заметный при игре усеченнными составами.
В НХЛ уже на протяжении нескольких лет командам не присуждают очко за поражение в овертайме после снятия голкипера.
КХЛ получила независимой от ФХР
Руководство КХЛ в июле провело удаленное совещание с клубами по вопросам изменений в федеральном законе «О физической культуре и спорте». Лига вскоре получит независимость от Федерации хоккея России (ФХР).
Госдума в третьем чтении 3 июля приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте», где прописывается отделение профессиональных лиг от спортивных федераций. В ближайшее время эти изменения будут рассмотрены Советом Федерации.
Также КХЛ направила в адрес Федерации хоккея России (ФХР) предложение расторгнуть договоры о делегировании прав на проведение чемпионата России. Это предложение будет рассмотрено правлением ФХР.
Как еще законодательные поправки повлияют на дальнейшую спортивную жизнь лиги.
- Когда сборную России допустят до соревнований под эгидой IIHF, клубы будут отпускать лучших игроков для участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
- КХЛ сохранит паузу на Кубок Первого канала.
- КХЛ будет подавать заявки в Минспорта на включение чемпионатов КХЛ и МХЛ в Единый календарный план. Чемпионаты КХЛ и МХЛ сохранят статус официальных соревнований.
- Лига самостоятельно будет взаимодействовать с Минспортом по лимиту на легионеров.
- Трансферные карты для перехода игроков из других лиг больше не нужны, но КХЛ будет уважать чужие контракты.
- КХЛ продолжит отчислять средства в ФХР на развитие детского хоккея.
- Лига самостоятельно будет осуществлять аккредитацию хоккейных агентов КХЛ.
- Лига займется аттестацией и тестированием судей-кандидатов в КХЛ/МХЛ.
Главные трансферы межсезонья
Самым громким трансфером лета стал переход Евгения Кузнецова. Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира на правах свободного агента подписал контракт с петербургским СКА до конца сезона 2027/28. Нападающий, который выступал в НХЛ с сезона 2013/14, является одним из самых точных распасовщиков лиги.
Практически всю карьеру Кузнецов провел в «Вашингтон Кэпиталз». Однако в прошедшем сезоне он показал худшие результаты в карьере — 24 очка (8+16) в 63 играх. В конце регулярного чемпионата он перешел из «Вашингтона» в «Каролину», где большую часть времени выходил на лед в третьих-четвертых звеньях. Плей-офф в составе «Каролины» провел заметно лучше регулярки — 6 очков (4+2) в десяти играх.
Одной из сенсаций межсезонья стал трансфер многолетнего капитана московского «Динамо» Андрея Миронова. Обладатель Кубка Гагарина, вице-чемпион мира подписал контракт со «Спартаком». Соглашение рассчитано на два сезона.
Канадский нападающий Линден Вей, который стал призером Олимпийских игр, подписал с «Авангардом» однолетний контракт. Прошлый сезон канадец провел в немецком «Адлер Маннгейм», где за 45 матчей набрал 46 (8+38) очков. Канадец имеет хороший опыт в КХЛ: форвард был капитаном в «Барысе», а в составе ЦСКА в 2019-м году он выиграл Кубок Гагарина.
Нападающий Александр Радулов перешел в «Локомотив», подписав соглашение на один год. Последние два сезона Радулов провел в «Ак Барсе», который покинул по истечении срока контракта. В прошлом сезоне форвард стал вторым снайпером и третьим бомбардиром казанского клуба.
Американский форвард Алекс Гальченюк подписал контракт с «Амуром». 30-летний хоккеист белорусского происхождения заключил однолетнее соглашение с хабаровским клубом. В прошлом сезоне Гальченюк выступал за СКА, в котором выступал с августа 2023 года. За петербургский клуб форвард сыграл 70 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 47 (18+29) очков.
Гальченюк в 2012 году был выбран под общим третьим номером на драфте НХЛ «Монреаль Канадиес». В общей сложности он провел 11 сезонов в НХЛ и набрал 371 очко (151+220) в 692 матчах. В составе сборной США стал бронзовым призером чемпионата мира и победителем молодежного первенства мира.
Отец хоккеиста Александр Гальченюк известен в России по выступлению за московское «Динамо» (1985–1992). Из российских клубов также выступал за омский «Авангард» (1998–1999), воскресенский «Химик» (2002–2003) и СКА (2002–2003). Завершил карьеру в 2007 году в Белоруссии.
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Андрей Светлаков подписал контракт с «Трактором». Соглашение 28-летнего форварда будет действовать до конца сезона 2026/27. Также нападающий Александр Кадейкин перешел в «Трактор», подписав соглашение до конца сезона 2025/26.
Потолок зарплат
Потолок зарплат существовал в КХЛ с момента основания лиги. Но на протяжении всех чемпионатов он являлся условным. Ограничение можно было превышать несколькими легальными способами — заплатив штраф или выведя звездного игрока из-под потолка. Последняя опция была актуальна, когда КХЛ ставила задачу догнать и перегнать НХЛ, на равных конкурируя с заокеанской лигой в оплате игроков. Начиная с сезона-2020/2021 в КХЛ действует потолок зарплат в 900 млн рублей.
Для чего это нужно
Все эти новшества необходимы для выравнивания уровня участников чемпионата, чтобы сильные хоккеисты не концентрировались в нескольких клубах, а более равномерно распределялись по командам лиги, чтобы каждая имела возможность бороться за высокие места.
В достижении этой цели КХЛ имеет успехи и при «мягком» потолке зарплат, который с каждым годом сокращался, а размер штрафа увеличивался. По данным официального сайта лиги, все меньше матчей завершается в основное время. В прошлом сезоне соперники определяли победителя после трех периодов в 80% матчей. В нынешнем число таких игр сократилось на 5%. Зрители увидели в общей сложности 184 овертайма, а по их итогам — 84 серии послематчевых буллитов.
С сезона 2024/25 премиальные выплаты хоккеистам будут учитываться в полном объеме в потолке зарплат клубов КХЛ.
Глава КХЛ Алексей Морозов в августе сообщил, что лига обсудит с клубами возможность поднятия потолка зарплат. «Надо обсуждать с клубами, у нас в стратегии заложено доведение пола и потолка до 50% расстояния между ними, — сказал Морозов. — Несколько команд, возможно, готовы к тому, чтобы потолок поднялся. Но надо смотреть, готовы ли к повышению потолка команды, еле набирающие финансирование на пол. Будем общаться с клубами, и надо это делать в стратегии с полом и потолком».
Букмекеры назвали фаворита сезона
Петербургский СКА считается явным фаворитом предстоящего сезона. В среднем в букмекерских конторах принимают ставки на победу петербургского клуба в Кубке Гагарина с коэффициентом 5,50. Также на главный трофей претендуют ярославский «Локомотив» (6,50) и московский ЦСКА (7,50).
На победу петербургского клуба в Западной конференции дают 3,20. Также среди фаворитов Запада ярославский «Локомотив» (3,70) и ЦСКА (4,50). На Востоке главным фаворитом является омский «Авангард» (2,50), а также магнитогорский «Металлург» (3,50) и казанский «Ак Барс» (5,00).
Кто фаворит сезона
Двукратный олимпийский чемпион и экс-форвард «Спартака» Александр Кожевников заявил «РБК Спорт», что трудно определить фаворитов на предстоящий сезон, но СКА и ЦСКА выделяются по набору игроков.
«У меня нет определенных ожиданий от предстоящего сезона КХЛ, но мне интересно будет наблюдать за игрой «Металлурга» — чемпиона прошлого сезона, а также за тем, как Евгений Кузнецов покажет себя после возвращения в Россию. Основные тенденции сезона, скорее всего, будут связаны с введением новых правил, но пока сложно делать какие-то прогнозы. По набору, конечно, можно выделить СКА, который является сильной командой и в том же году был фаворитом. Но и у ЦСКА хороший подбор игроков, они молодцы. Однако определить фаворитов заранее сложно, многое станет ясно только после старта чемпионата», — сказал Кожевников.
По мнением олимпийского чемпиона и экс-форварда «Динамо» Москва, «Ак Барса», «Салавата Юлаева» Алексея Терещенко, «Сибирь» является «темной лошадкой» сезона и может удивить в регулярном чемпионате.
«Среди фаворитов сезона я бы выделил «Динамо», благодаря стабильности результатов, подбору игроков и тренерскому штабу. Интересно посмотреть на «Трактор». Также стоит обратить внимание на «Локомотив» и «СКА» из-за подбора игроков, но что в итоге будет, надо смотреть. Думаю, что «Сибирь» может удивить. Регион заслуживает, чтобы дойти до плей-офф. Также «Автомобилист», учитывая, как высоко забрался в прошлом сезоне, будет держать планку. Сезон будет достаточно интересный», — считает Терещенко.
Бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл» Алексей Дементьев считает, что «Куньлунь» может стать сюрпризом сезона.
«СКА, ЦСКА «Ак Барс», «Металлург», «Автомобилист», «Локомотив» — те команды, которые каждый год считаются фаворитами. У каждой команды существует своя философия для достижения намеченных целей. Есть консервативные клубы, а есть укомплектованные. Не буду отдавать предпочтение кому-либо из них. Вопрос о наиболее укомплектованной командой для чемпионства можно поднять в середине сезона, когда можно сопоставить результаты и понять, что ближе к победе: стиль игры или подбор состава. Я бы обратил внимание на три команды: «Барыс», «Динамо» Минск и «Куньлунь». Они способны удивить. «Куньлунь» может стать сюрпризом: они провели серьезную работу и у них очень хороший тренерский штаб», — отметил Дементьев.
Бывший арбитр международной категории Александр Зайцев считает, что СКА является фаворитом по составу игроков, но неизвестно выдержит ли команда весь сезон.
«Говорить о фаворитах сейчас сложно. Любая команда может стрельнуть и упереться в определенный момент. Тот же плей-офф это показал: команды, которые были на вторых ролях, могли выйти на первые. С одной стороны, это интересно, с другой — непредсказуемо. СКА по составу вроде бы фаворит, они набрали очень приличных игроков, ветеранов, которые должны тянуть команду. Но выдержат ли они — не могу сказать», — сказал Зайцев «РБК Спорт».