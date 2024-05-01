Капитан «Динамо» перешел в «Спартак»
Обладатель Кубка Гагарина, вице-чемпион мира и многолетний капитан московского «Динамо» Андрей Миронов подписал контракт со «Спартаком», сообщила пресс-служба «красно-белых».
Соглашение рассчитано на два сезона.
Миронов является воспитанником «Динамо» и рекордсменом по числу матчей за клуб — в 644 играх он забросил 43 шайбы и сделал 130 передач.
О планах 29-летнего защитника перейти в «Спартак» в середине апреля сообщали «РИА Новости» и «Спорт-Экспресс».
Миронов играл за «Динамо» в 2012–2017 годах и вернулся в клуб в 2018-м из НХЛ. В 2013-м стал обладателем Кубка Гагарина. Со сборной России на чемпионатах мира он выиграл серебро в 2015 году и бронзу в 2017-м.
Защитник известен тем, что часто применяет против соперников эффектный силовой прием «мельница», встречая корпусом набравшего высокую скорость игрока, из-за чего тот перелетает через него и падает на лед.
«Динамо» и «Спартак» в минувшем сезоне дошли до второго раунда Кубка Гагарина, где уступили «Трактору» и «Металлургу» соответственно.
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