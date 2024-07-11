 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Как скажется на российском хоккее независимость КХЛ от ФХР

Экс-тренер сборной России Быков о независимости КХЛ: на благо развития хоккея
КХЛ получит независимость от Федерации хоккея России (ФХР). Как это решение скажется на российском хоккее — в материале «РБК Спорт»
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провело удаленное совещание с клубами по вопросам изменений в федеральном законе «О физической культуре и спорте». Лига вскоре получит независимость от Федерации хоккея России (ФХР).

«КХЛ остается в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получая независимость от IIHF и ФХР» — заявил глава КХЛ Алексей Морозов.

Госдума в третьем чтении 3 июля приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте», где прописывается отделение профессиональных лиг от спортивных федераций. В ближайшее время эти изменения будут рассмотрены Советом Федерации.

Также КХЛ направила в адрес Федерации хоккея России (ФХР) предложение расторгнуть договоры о делегировании прав на проведение чемпионата России. Это предложение будет рассмотрено правлением ФХР.

Как еще законодательные поправки повлияют на дальнейшую спортивную жизнь лиги.

  • Когда сборную России допустят до соревнований под эгидой IIHF, клубы будут отпускать лучших игроков для участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
  • КХЛ сохранит паузу на Кубок Первого канала.
  • КХЛ будет подавать заявки в Минспорта на включение чемпионатов КХЛ и МХЛ в Единый календарный план. Чемпионаты КХЛ и МХЛ сохранят статус официальных соревнований.
  • Лига самостоятельно будет взаимодействовать с Минспортом по лимиту на легионеров.
  • Трансферные карты для перехода игроков из других лиг больше не нужны, но КХЛ будет уважать чужие контракты.
  • КХЛ продолжит отчислять средства в ФХР на развитие детского хоккея.
  • Лига самостоятельно будет осуществлять аккредитацию хоккейных агентов КХЛ.
  • Лига займется аттестацией и тестированием судей-кандидатов в КХЛ/МХЛ.

Реакция экспертов

Алексей Дементьев, бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл»

«Современные действия, которые отвечают духу времени. Очень надеюсь, что это пойдет на пользу развития лиги. Тем более, это подкреплено законодательно — решением Госдумы. Каждый из клубов является хозяйствующим субъектом со своими расходами и доходами. Я смотрю на это изменение позитивно. Думаю, что работающие в структуре люди, просчитывали все риски: наверняка они сведены к минимуму, либо их нет вообще. Важным фактором является привлечение противовеса к тем изменениям, которые происходят внутри лиги. В данном случае, Ассоциация Хоккейных Агентов этим противовесом может быть. Это все для освежения атмосферы и прозрачности взаимовыгодных решений. В основном вижу только позитивные стороны этого изменения», — заявил Дементьев «РБК Спорт».

Вячеслав Быков, бывший главный тренер сборной России

«Думаю, это просто административное решение, которое ни в коей мере не будет влиять на какие-то соревнования. КХЛ будет заниматься развитием лиги, ФХР занимается сборными командами — в интересах обоих структур выходить на диалог. ФХР и КХЛ найдут взаимопонимание, чтобы укомплектовать сборные команды и приглашать принимать участие на турнирах. Наверняка в структуре есть люди, которые с пониманием и уважением относятся друг к другу. Все это идет на благо развития хоккея», — заявил Быков «РБК Спорт».

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион

«Давно пора получить независимость от ФХР. Это отличное решение. Одну лишнюю структуру как федерацию убрали. От этого решения только плюсы. И тренеров они должны назначать, а не всей сборной. Можно было и раньше это сделать, но главное, что наконец дошли до этого», — сказал Кожевников «РБК Спорт».

Борис Михайлов, двукратный олимпийский чемпион

«Они давно к этому шли, решение очень важное, КХЛ становится самостоятельной лигой. С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень хорошо. Если не будет связи между КХЛ и ФХР, то будет плохо. Только время покажет, как эти две самостоятельные организации будут контактировать между собой. Думаю, что между КХЛ и ФХР будет официальная договоренность о том, что лига будет отпускать в сборную, там будут оговорены конкретные сроки. Они найдут общий язык, это вопрос творческий, и стороны не будут чинить препятствия друг другу», — отметил Михайлов ТАСС.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей КХЛ ФХР
Материалы по теме
КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о правах на чемпионат России
Спорт
КХЛ объявила о независимости от Федерации хоккея России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 95,32 (-0,02) Инвестиции, 10 июл, 17:37 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 87,86 (-0,15) Инвестиции, 10 июл, 17:37
Владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана Финансы, 08:00
Российские айтишники уходят от плохих менеджеров и рутины — исследование Pro, 07:44
Студенту из Биробиджана дали 5 лет колонии за государственную измену Политика, 07:34
Как скажется на российском хоккее независимость КХЛ от ФХР Спорт, 07:30
«До $120 за баррель». Почему США медлит с санкциями против теневого флота Pro, 07:21
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 07:20
Эксперты оценили планы Прибалтики выйти из единой энергосистемы с Россией Бизнес, 07:17
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Проклятие сигм. Как модные менеджмент-практики погубили известные фирмы Pro, 07:00
Bloomberg оценил состояние основателя правящей партии Грузии в $7,3 млрд Бизнес, 06:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 06:51
Минобороны сообщило о работе ПВО по пяти дронам в четырех регионах Политика, 06:27
Французы сочли свою страну «неуправляемой» после парламентских выборов Политика, 06:18
Посол России назвал угрозой план разместить американские ракеты в ФРГ Политика, 06:07
МИД ответил на планы Украины позвать Россию на второй саммит мира Политика, 05:36