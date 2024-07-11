Как скажется на российском хоккее независимость КХЛ от ФХР
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провело удаленное совещание с клубами по вопросам изменений в федеральном законе «О физической культуре и спорте». Лига вскоре получит независимость от Федерации хоккея России (ФХР).
«КХЛ остается в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получая независимость от IIHF и ФХР» — заявил глава КХЛ Алексей Морозов.
Госдума в третьем чтении 3 июля приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте», где прописывается отделение профессиональных лиг от спортивных федераций. В ближайшее время эти изменения будут рассмотрены Советом Федерации.
Также КХЛ направила в адрес Федерации хоккея России (ФХР) предложение расторгнуть договоры о делегировании прав на проведение чемпионата России. Это предложение будет рассмотрено правлением ФХР.
Как еще законодательные поправки повлияют на дальнейшую спортивную жизнь лиги.
- Когда сборную России допустят до соревнований под эгидой IIHF, клубы будут отпускать лучших игроков для участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
- КХЛ сохранит паузу на Кубок Первого канала.
- КХЛ будет подавать заявки в Минспорта на включение чемпионатов КХЛ и МХЛ в Единый календарный план. Чемпионаты КХЛ и МХЛ сохранят статус официальных соревнований.
- Лига самостоятельно будет взаимодействовать с Минспортом по лимиту на легионеров.
- Трансферные карты для перехода игроков из других лиг больше не нужны, но КХЛ будет уважать чужие контракты.
- КХЛ продолжит отчислять средства в ФХР на развитие детского хоккея.
- Лига самостоятельно будет осуществлять аккредитацию хоккейных агентов КХЛ.
- Лига займется аттестацией и тестированием судей-кандидатов в КХЛ/МХЛ.
Реакция экспертов
Алексей Дементьев, бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл»
«Современные действия, которые отвечают духу времени. Очень надеюсь, что это пойдет на пользу развития лиги. Тем более, это подкреплено законодательно — решением Госдумы. Каждый из клубов является хозяйствующим субъектом со своими расходами и доходами. Я смотрю на это изменение позитивно. Думаю, что работающие в структуре люди, просчитывали все риски: наверняка они сведены к минимуму, либо их нет вообще. Важным фактором является привлечение противовеса к тем изменениям, которые происходят внутри лиги. В данном случае, Ассоциация Хоккейных Агентов этим противовесом может быть. Это все для освежения атмосферы и прозрачности взаимовыгодных решений. В основном вижу только позитивные стороны этого изменения», — заявил Дементьев «РБК Спорт».
Вячеслав Быков, бывший главный тренер сборной России
«Думаю, это просто административное решение, которое ни в коей мере не будет влиять на какие-то соревнования. КХЛ будет заниматься развитием лиги, ФХР занимается сборными командами — в интересах обоих структур выходить на диалог. ФХР и КХЛ найдут взаимопонимание, чтобы укомплектовать сборные команды и приглашать принимать участие на турнирах. Наверняка в структуре есть люди, которые с пониманием и уважением относятся друг к другу. Все это идет на благо развития хоккея», — заявил Быков «РБК Спорт».
Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион
«Давно пора получить независимость от ФХР. Это отличное решение. Одну лишнюю структуру как федерацию убрали. От этого решения только плюсы. И тренеров они должны назначать, а не всей сборной. Можно было и раньше это сделать, но главное, что наконец дошли до этого», — сказал Кожевников «РБК Спорт».
Борис Михайлов, двукратный олимпийский чемпион
«Они давно к этому шли, решение очень важное, КХЛ становится самостоятельной лигой. С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень хорошо. Если не будет связи между КХЛ и ФХР, то будет плохо. Только время покажет, как эти две самостоятельные организации будут контактировать между собой. Думаю, что между КХЛ и ФХР будет официальная договоренность о том, что лига будет отпускать в сборную, там будут оговорены конкретные сроки. Они найдут общий язык, это вопрос творческий, и стороны не будут чинить препятствия друг другу», — отметил Михайлов ТАСС.