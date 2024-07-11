Как скажется на российском хоккее независимость КХЛ от ФХР

КХЛ получит независимость от Федерации хоккея России (ФХР). Как это решение скажется на российском хоккее — в материале «РБК Спорт»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провело удаленное совещание с клубами по вопросам изменений в федеральном законе «О физической культуре и спорте». Лига вскоре получит независимость от Федерации хоккея России (ФХР).

«КХЛ остается в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получая независимость от IIHF и ФХР» — заявил глава КХЛ Алексей Морозов.

Госдума в третьем чтении 3 июля приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте», где прописывается отделение профессиональных лиг от спортивных федераций. В ближайшее время эти изменения будут рассмотрены Советом Федерации.

Также КХЛ направила в адрес Федерации хоккея России (ФХР) предложение расторгнуть договоры о делегировании прав на проведение чемпионата России. Это предложение будет рассмотрено правлением ФХР.

Как еще законодательные поправки повлияют на дальнейшую спортивную жизнь лиги. Когда сборную России допустят до соревнований под эгидой IIHF, клубы будут отпускать лучших игроков для участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

КХЛ сохранит паузу на Кубок Первого канала.

КХЛ будет подавать заявки в Минспорта на включение чемпионатов КХЛ и МХЛ в Единый календарный план. Чемпионаты КХЛ и МХЛ сохранят статус официальных соревнований.

Лига самостоятельно будет взаимодействовать с Минспортом по лимиту на легионеров.

Трансферные карты для перехода игроков из других лиг больше не нужны, но КХЛ будет уважать чужие контракты.

КХЛ продолжит отчислять средства в ФХР на развитие детского хоккея.

Лига самостоятельно будет осуществлять аккредитацию хоккейных агентов КХЛ.

Лига займется аттестацией и тестированием судей-кандидатов в КХЛ/МХЛ.

Реакция экспертов

Алексей Дементьев, бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл»

«Современные действия, которые отвечают духу времени. Очень надеюсь, что это пойдет на пользу развития лиги. Тем более, это подкреплено законодательно — решением Госдумы. Каждый из клубов является хозяйствующим субъектом со своими расходами и доходами. Я смотрю на это изменение позитивно. Думаю, что работающие в структуре люди, просчитывали все риски: наверняка они сведены к минимуму, либо их нет вообще. Важным фактором является привлечение противовеса к тем изменениям, которые происходят внутри лиги. В данном случае, Ассоциация Хоккейных Агентов этим противовесом может быть. Это все для освежения атмосферы и прозрачности взаимовыгодных решений. В основном вижу только позитивные стороны этого изменения», — заявил Дементьев «РБК Спорт».

Вячеслав Быков, бывший главный тренер сборной России

«Думаю, это просто административное решение, которое ни в коей мере не будет влиять на какие-то соревнования. КХЛ будет заниматься развитием лиги, ФХР занимается сборными командами — в интересах обоих структур выходить на диалог. ФХР и КХЛ найдут взаимопонимание, чтобы укомплектовать сборные команды и приглашать принимать участие на турнирах. Наверняка в структуре есть люди, которые с пониманием и уважением относятся друг к другу. Все это идет на благо развития хоккея», — заявил Быков «РБК Спорт».

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион

«Давно пора получить независимость от ФХР. Это отличное решение. Одну лишнюю структуру как федерацию убрали. От этого решения только плюсы. И тренеров они должны назначать, а не всей сборной. Можно было и раньше это сделать, но главное, что наконец дошли до этого», — сказал Кожевников «РБК Спорт».

Борис Михайлов, двукратный олимпийский чемпион

«Они давно к этому шли, решение очень важное, КХЛ становится самостоятельной лигой. С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень хорошо. Если не будет связи между КХЛ и ФХР, то будет плохо. Только время покажет, как эти две самостоятельные организации будут контактировать между собой. Думаю, что между КХЛ и ФХР будет официальная договоренность о том, что лига будет отпускать в сборную, там будут оговорены конкретные сроки. Они найдут общий язык, это вопрос творческий, и стороны не будут чинить препятствия друг другу», — отметил Михайлов ТАСС.