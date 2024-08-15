КХЛ изменила правила начисления очков
Совет директоров КХЛ приняло изменения в правила начисления очков в овертайме. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
С сезона-2024/24 в случае поражения в овератйме после замены вратаря на полевого игрока команде не будут начисляться очки. «Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменен на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа», — говорится в сообщении.
Тренд на замену вратаря в овертайме ввел Сергей Федоров в бытность работы главным тренером ЦСКА в 2021-2024 гг. Ранее обоим участникам овертайма гарантировалось одно очко, в связи с этим команда практически ничего не теряла при снятии вратаря при этом получала численный перевес на льду.
В НХЛ уже на протяжении нескольких лет лишают команды очка за поражение в овертайме после снятия голкипера.
Регулярный чемпионат 17-го розыгрыш КХЛ начнtтся 3 сентября 2024.
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