У Белоруссии третья медаль за два дня. Что происходит на Олимпиаде
Медали в каких видах спорта разыгрываются 3 августа
- Стрельба. Пистолет 25 м (ж)
- Академическая гребля. Одиночки. (ж)
- Академическая гребля. Восьмерки. (м, ж)
- Шоссейные велогонки. Групповая гонка (м)
- Академическая гребля. Одиночки(м)
- Теннис. Одиночный разряд, пары (м, ж)
- Настольный теннис. Одиночный разряд. (м, ж)
- Стрельба из лука. (м, ж)
- Бадминтон. Пары. (ж)
- Спортивная гимнастика. Вольные упражнения, конь (м), опорный прыжок (ж)
- Стрельба. Скит. (м)
- Дзюдо. Командный микст.
- Фехтование. Командная сабля (ж)
- Легкая атлетика. Толкание ядра (м), тройной прыжок(ж), эстафета 4х400 м. Финал (м), бег на 100 м (ж)
- Плавание. Баттерфляем на 100 м (м), комплексом 200 м, , вольным стилем 800 м, эстафета 4х100 м комплексом (микст)
- Серфинг.(м, ж)
Где выступают россияне
Велоспорт. Шоссе, групповая гонка. Глеб Сырица.
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Как в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Фоторепортаж
12:50. Белорусский гребец Евгений Золотой выиграл серебряную медаль в одиночке. Это третья медаль для белорусов. В пятницу, 2 августа, белорусские спортсмены завоевали золото и серебро в личном первенстве в прыжках на батуте.
12:30.Футболисты сборных Франции и Аргентины подрались на Олимпиаде
12:00. Глава МОК Томас Бах назвал триатлон на Олимпиаде «Сена-сационным» после жалоб спортсменов
«Триатлон был сенсационным, даже лучше сказать «Сена-сационным», не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался», — отметил Бах.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон фразой «достигли невозможного» отреагировал на заплыв по Сене, которая была закрыта для купания с 1923 года в связи с высоким содержанием патогенных бактерий.
11:00. Олимпийские комитеты Венгрии и Болгарии потребовали разъяснения у Международного олимпийского комитета (МОК) из-за допуска к женским соревнованиям по боксу на Играх в Париже проваливших гендерный тест спортсменок. Об этом сообщает Reuters.
10:00. Мария Захарова ответила на слова президента Франции Эмманюэля Макрона об открытии Олимпиады как лице Франции.
Накануне Макрон сказал, комментируя церемонию открытия Олимпиады, что Франция «продемонстрировала свое настоящее лицо» и «проявила свою дерзость с соответствующей творческой свободой».
«Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела», — написала Захарова.
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