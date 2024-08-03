У Белоруссии третья медаль за два дня. Что происходит на Олимпиаде

На Олимпиаде проходит восьмой соревновательный день. Что происходит на Играх в Париже — в онлайне «РБК Спорт»

Фото: Reuters

Медали в каких видах спорта разыгрываются 3 августа

Стрельба. Пистолет 25 м (ж)

Академическая гребля. Одиночки. (ж)

Академическая гребля. Восьмерки. (м, ж)

Шоссейные велогонки. Групповая гонка (м)

Академическая гребля. Одиночки(м)

Теннис. Одиночный разряд, пары (м, ж)

Настольный теннис. Одиночный разряд. (м, ж)

Стрельба из лука. (м, ж)

Бадминтон. Пары. (ж)

Спортивная гимнастика. Вольные упражнения, конь (м), опорный прыжок (ж)

Стрельба. Скит. (м)

Дзюдо. Командный микст.

Фехтование. Командная сабля (ж)

Легкая атлетика. Толкание ядра (м), тройной прыжок(ж), эстафета 4х400 м. Финал (м), бег на 100 м (ж)

Плавание. Баттерфляем на 100 м (м), комплексом 200 м, , вольным стилем 800 м, эстафета 4х100 м комплексом (микст)

Серфинг.(м, ж)

Таблица медалей Олимпиады

Где выступают россияне

Велоспорт. Шоссе, групповая гонка. Глеб Сырица.

12:50. Белорусский гребец Евгений Золотой выиграл серебряную медаль в одиночке. Это третья медаль для белорусов. В пятницу, 2 августа, белорусские спортсмены завоевали золото и серебро в личном первенстве в прыжках на батуте.

12:30.Футболисты сборных Франции и Аргентины подрались на Олимпиаде

12:00. Глава МОК Томас Бах назвал триатлон на Олимпиаде «Сена-сационным» после жалоб спортсменов

«Триатлон был сенсационным, даже лучше сказать «Сена-сационным», не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался», — отметил Бах.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон фразой «достигли невозможного» отреагировал на заплыв по Сене, которая была закрыта для купания с 1923 года в связи с высоким содержанием патогенных бактерий.

11:00. Олимпийские комитеты Венгрии и Болгарии потребовали разъяснения у Международного олимпийского комитета (МОК) из-за допуска к женским соревнованиям по боксу на Играх в Париже проваливших гендерный тест спортсменок. Об этом сообщает Reuters.

10:00. Мария Захарова ответила на слова президента Франции Эмманюэля Макрона об открытии Олимпиады как лице Франции.

Накануне Макрон сказал, комментируя церемонию открытия Олимпиады, что Франция «продемонстрировала свое настоящее лицо» и «проявила свою дерзость с соответствующей творческой свободой».

«Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела», — написала Захарова.