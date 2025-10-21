Российских лыжников и сноубордистов не допустили к Олимпиаде-2026

FIS не допустила российских лыжников и сноубордистов до международных турниров

Сегодня, 21 октября, на заседании FIS окончательно приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов до международных турниров. В частности, они не смогут отобраться на Олимпиаду 2026 года

Фото: David Ramos / Getty Images

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не стала допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах под своей эгидой, даже в нейтральном статусе. Об этом сообщила Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР).

«АЛВСР выражает глубокое разочарование сегодняшним решением Совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о дальнейшем лишении российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях даже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN)», — говорится в сообщении.

В АЛВСР добавили, что это решение «продолжает дискриминацию российских спортсменов», что «противоречит нейтральному принципу», прописанному в уставе FIS.

Также там заявили о намерении «использовать все доступные средства, чтобы гарантировать, что спортсмены не будут наказаны по политическим причинам». Это включает и обращение в суд.

До сегодняшнего дня (21 октября) FIS оставалась единственной федерацией, которая не определилась с судьбой российских и белорусских спортсменов. Остальные федерации ранее приняли одно из двух решений: либо разрешив спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, либо сохранив отстранение.

Таким образом, российские лыжники и сноубордисты не смогут участвовать в Олимпиаде-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Российские спортсмены отстранены от соревнований FIS с 2022 года после начала военной операции на Украине. FIS планировала обсудить возвращение атлетов 24 сентября, но перенесла заседание.

Материал дополняется