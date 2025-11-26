Как прошла церемония зажжения огня зимних Олимпийских игр 2026 года
Из-за пасмурной погоды официальную церемонию зажжения олимпийского огня перенесли в археологический музей.
Огонь, который был добыт на генеральной репетиции 24 ноября, был использован на основной церемонии.
На фото танцоры 24 ноября выступают во время репетиции перед зажжением огня. Они исполняют роли жрецов.
Греческая актриса Мэри Мина, исполняющая роль Верховной жрицы, несет Олимпийский огонь во время генеральной репетиции.
Президент Греции Константинос Тасулас с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, президентом Олимпийского комитета Греции Исидоросом Кувелосом и президентом Европейского олимпийского комитета Спиросом Капралосом перед началом официальной церемонии,
Певица Кристина Пуличи перед стартом мероприятия исполнила олимпийский гимн
На фото: президентская гвардия и артисты в роли жриц перед началом церемонии
Глава МОК Кирсти Ковентри не смогла сдержать слез от эмоций во время своей речи во время церемонии. «В разделенном мире, в котором мы живем сегодня, игры занимают по-настоящему символическое место. Наша обязанность и ответственность — убедиться, что спортсмены всего мира могут мирно собраться и могут вдохновить тех, кто на них смотрит, мечтает и надеется», — сказала она.
Верховная жрица передала огонь первому греческому призеру Игр-2024 Петросу Гайдацису.
На фото: одна из актрис церемонии выпускает голубя
Гайдацис дал старт эстафете, в которой в Италии примут участие около 10 тыс. человек.
Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля.
Греческий гребец Петрос Гкайдатзис (в центре), бывшая итальянская лыжница Стефания Бельмондо (слева) и бывший итальянский саночник Армин Цёггелер стоят перед памятником Кубертену во время эстафеты олимпийского огня
Церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2026, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо, прошла в Древней Олимпии. Из-за пасмурной погоды мероприятие перенесли в археологический музей и использовали огонь, добытый на генеральной репетиции 24 ноября, сообщает Associated Press.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля.
