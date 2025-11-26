Как прошла церемония зажжения огня зимних Олимпийских игр 2026 года

Глава МОК Кирсти Ковентри не смогла сдержать слез от эмоций во время своей речи во время церемонии. «В разделенном мире, в котором мы живем сегодня, игры занимают по-настоящему символическое место. Наша обязанность и ответственность — убедиться, что спортсмены всего мира могут мирно собраться и могут вдохновить тех, кто на них смотрит, мечтает и надеется», — сказала она.