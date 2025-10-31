 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,4 x 3,4 2 2,17 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,2 x 3,05 2 3,75 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,65 x 3,95 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,52 x 4,5 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,4 x 3,75 2 2,03 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,7 x 3,55 2 2,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,22 x 7,1 2 10,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,35 2 3,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,6 x 3,1 2 2,95 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Милан Рома 1 2,15 x 3,15 2 3,7 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,72 x 52 2 2,17 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Олимпиада-2026⁠,
0

CAS допустил российских саночников на турниры в нейтральном статусе

Сюжет
Олимпиада-2026
При этом ходатайство о немедленном допуске к турнирам шестерых российских саночников было отклонено
Фото: Daniel Kopatsch / Getty Images
Фото: Daniel Kopatsch / Getty Images

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и шести российских спортсменов, которые обжаловали решение Международной федерации санного спорта (FIL) об участии в предстоящих зимних Олимпийских играх.

ФССР и шестеро спортсменов (Александр Горбацевич, София Мазур, Андрей Богданов, Юрий Прохоров, Екатерина Фомина и Полина Григорьева) требовали отмены решений о недопуске на международные турниры и немедленного разрешения выступать на соревнованиях, включая квалификацию к Играм.

«Коллегия CAS выслушала аргумент FIL о том, что участие российских спортсменов увеличит риск инцидентов <...> и что их исключение не должно рассматриваться как санкция по признаку гражданства. Коллегия сочла, что полное исключение российских спортсменов не является соразмерной мерой», — сказано в сообщении CAS.

«Матч ТВ» направил в МОК предложение по показу Олимпиады-2026
Технологии и медиа
Фото:Francesco Scaccianoce / Getty Images

Коллегия CAS постановила, что отстранение спортсменов ФССР от соревнований FIL сохраняется, но запрет на участие российских спортсменов, соответствующих критериям нейтральности, отменяется.

При этом прошение шести спортсменов о немедленном допуске к международным соревнованиям было отклонено.

Конгресс FIL 18 июня проголосовал за продолжение отстранения российских спортсменов от международных соревнований, включая квалификационные на Игры-2026. Кроме того, конгресс решил не разрабатывать программу допуска для российских спортсменов в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии. При этом большинство федераций по зимним олимпийским видам спорта не разрешили россиянам участвовать в отборе на Игры. На данный момент на Олимпиаду отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остались еще шансы у конькобежцев и шорт-трекистов.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

На прошлой Олимпиаде в Пекине российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
санный спорт CAS Олимпиада-2026 нейтральный статус
Материалы по теме
Фетисов назвал предательством показ Олимпиады-2026 в России
Спорт
Пресс-служба Олимпиады-2026 удалила фотоколлаж с Валиевой из соцсети
Спорт
Песков заявил о разочаровании из-за недопуска FIS россиян на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Как описать бизнес-модель организации — универсальный метод Образование, 19:18
ЕМС объявил о покупке доли в сети клиник «Семейный доктор» Бизнес, 19:15
Лукашенко заявил, что «послал на» США за просьбу извиниться перед Литвой Политика, 19:14
ЦБ пообещал «держать ушки на макушке» в отношении мисселинга ПДС
РАДИО
 Инвестиции, 19:12
Доступ к делу: преследования и лишения неприкосновенности парламентариев Политика, 19:06 
ЦБ ужесточил выдачу ипотеки на ИЖС с 2026 года Недвижимость, 19:06
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
CAS отклонил апелляцию конькобежки из России на недопуск на отбор на Игры Спорт, 19:04
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Умер сыгравший в «Доктор Кто» актер с «хрустальными костями» Набиль Шабан Общество, 18:51
Место сборки — Россия. Какие автомобили не подорожают из-за утильсбора Авто, 18:51
ЦБ запустит пилот ИИ-помощника для сложных финансовых продуктов
РАДИО
 Инвестиции, 18:48
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Монета Zcash обновила пятилетний максимум, прибавив 900% за два месяца Крипто, 18:41