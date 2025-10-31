CAS допустил российских саночников на турниры в нейтральном статусе

При этом ходатайство о немедленном допуске к турнирам шестерых российских саночников было отклонено

Фото: Daniel Kopatsch / Getty Images

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и шести российских спортсменов, которые обжаловали решение Международной федерации санного спорта (FIL) об участии в предстоящих зимних Олимпийских играх.

ФССР и шестеро спортсменов (Александр Горбацевич, София Мазур, Андрей Богданов, Юрий Прохоров, Екатерина Фомина и Полина Григорьева) требовали отмены решений о недопуске на международные турниры и немедленного разрешения выступать на соревнованиях, включая квалификацию к Играм.

«Коллегия CAS выслушала аргумент FIL о том, что участие российских спортсменов увеличит риск инцидентов <...> и что их исключение не должно рассматриваться как санкция по признаку гражданства. Коллегия сочла, что полное исключение российских спортсменов не является соразмерной мерой», — сказано в сообщении CAS.

Коллегия CAS постановила, что отстранение спортсменов ФССР от соревнований FIL сохраняется, но запрет на участие российских спортсменов, соответствующих критериям нейтральности, отменяется.

При этом прошение шести спортсменов о немедленном допуске к международным соревнованиям было отклонено.

Конгресс FIL 18 июня проголосовал за продолжение отстранения российских спортсменов от международных соревнований, включая квалификационные на Игры-2026. Кроме того, конгресс решил не разрабатывать программу допуска для российских спортсменов в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии. При этом большинство федераций по зимним олимпийским видам спорта не разрешили россиянам участвовать в отборе на Игры. На данный момент на Олимпиаду отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остались еще шансы у конькобежцев и шорт-трекистов.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

На прошлой Олимпиаде в Пекине российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу.