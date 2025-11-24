 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Эвертон 1 1,89 x 3,75 2 4,3 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов. 1-й этап Торпедо Балтика 1 6,3 x 3,9 2 1,57 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Наполи Карабах 1 1,3 x 5,6 2 10 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Ювентус 1 3,2 x 3,85 2 2,08 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Байер 1 1,23 x 6,3 2 12 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Барселона 1 2,35 x 3,95 2 2,65 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Локомотив Спартак 1 2,3 x 3,65 2 2,85 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Копенгаген Кайрат Алматы 1 1,32 x 5,2 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Тоттенхэм 1 1,4 x 4,9 2 7,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетико Интер Милан 1 2,25 x 3,5 2 3,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Бавария 1 2,2 x 3,6 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,25 x 65 2 4,15 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,4 x 59 2 3,05
Олимпиада-2026⁠,
0

CAS рассмотрит апелляцию на недопуск российских лыжников 1 декабря

Сюжет
Олимпиада-2026
FIS в октябре отказалась допускать россиян в нейтральном статусе, на это решение подана апелляция. CAS вынесет вердикт до 10 декабря
Российский лыжник Александр Большунов
Российский лыжник Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сообщил, что назначил на 1 декабря слушания по апелляции российской стороны на отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допускать спортсменов к отбору на Игры-2026 в нейтральном статусе.

Решение будет вынесено до 10 декабря.

FIS 21 октября отказала россиянам в допуске к олимпийскому отбору даже в нейтральном статусе, в том числе паралимпийцам. CAS 6 ноября сообщил, что получил апелляцию от Ассоциации лыжных видов спорта России, 12 спортсменов и Паралимпийского комитета России.

Ранее CAS постановил допустить российских саночников в нейтральном статусе на соревнования. Суд счел, что полное отстранение спортсменов является несоразмерной мерой. На этой неделе шесть российских спортсменов примут участие в олимпийском отборе в Италии.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ранее сказал Vseprosport, что в команде стараются максимально подготовить спортсменов. «Если все получится с допуском, мы должны быть полностью готовы. Тогда главным стартом будут именно Олимпийские игры, а если не допустят, то чемпионат России», — сказал тренер.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2026 Международная федерация лыжного спорта (FIS) лыжи
Материалы по теме
Австрийский лыжник заявил, что в Европе будут рады возвращению россиян
Спорт
Вяльбе заявила, что лучшая российская лыжница вернется в спорт из декрета
Спорт
Россия оспорила в CAS решение не допускать лыжников на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 14:18 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 14:18
Кевин Спейси опроверг, что стал бездомным Общество, 14:32
Как технологии сплетаются с искусством и почему важнее не «железо» Стиль, 14:30
Финляндия предложит НАТО разместить у себя еще один элемент командования Политика, 14:28
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Курс евро на рынке Форекс впервые с июня опустился ниже ₽90 Инвестиции, 14:28
Собянин сообщил о втором сбитом дроне Политика, 14:25
В Киргизии объявили о трехдневном визите Путина в конце ноября Политика, 14:23
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Как руководителю эффективно общаться с командой. Три фокуса управления Образование, 14:20
В Москве арестовали IT-предпринимателя по делу о госизмене Политика, 14:19
CAS рассмотрит апелляцию на недопуск российских лыжников 1 декабря Спорт, 14:19
«Тик-ток» для инвесторов: как короткие видео расширяют финансовой рынок Тренды, 14:17
Умер исполнитель главной роли в индийском фильме «Зита и Гита» Общество, 14:14
Против оставившей в Таиланде дочку россиянки завели уголовное дело Общество, 14:11
В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес 14:11