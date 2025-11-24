CAS рассмотрит апелляцию на недопуск российских лыжников 1 декабря

FIS в октябре отказалась допускать россиян в нейтральном статусе, на это решение подана апелляция. CAS вынесет вердикт до 10 декабря

Российский лыжник Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сообщил, что назначил на 1 декабря слушания по апелляции российской стороны на отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допускать спортсменов к отбору на Игры-2026 в нейтральном статусе.

Решение будет вынесено до 10 декабря.

FIS 21 октября отказала россиянам в допуске к олимпийскому отбору даже в нейтральном статусе, в том числе паралимпийцам. CAS 6 ноября сообщил, что получил апелляцию от Ассоциации лыжных видов спорта России, 12 спортсменов и Паралимпийского комитета России.

Ранее CAS постановил допустить российских саночников в нейтральном статусе на соревнования. Суд счел, что полное отстранение спортсменов является несоразмерной мерой. На этой неделе шесть российских спортсменов примут участие в олимпийском отборе в Италии.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ранее сказал Vseprosport, что в команде стараются максимально подготовить спортсменов. «Если все получится с допуском, мы должны быть полностью готовы. Тогда главным стартом будут именно Олимпийские игры, а если не допустят, то чемпионат России», — сказал тренер.