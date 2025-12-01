Петросян и Гуменник приняли приглашение МОК выступить на Олимпиаде
Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник приняли приглашения выступить на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Петросян и Гуменник в сентябре выиграли отборочный турнир в Пекине и 27 ноября первыми из россиян были допущены специальной комиссией МОК к Играм.
Петросян 23 ноября выступила на Гран-при России в Омске с произвольной программой вне конкурса и впервые в сезоне успешно сделала два четверных тулупа. Гуменник на тех же соревнованиях справился с пятью четверными прыжками в произвольном прокате.
Петросян — действующая чемпионка России, Гуменник был четвертым на последнем чемпионате страны, но завоевал золото в финале Гран-при России.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили