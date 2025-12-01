 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Петросян и Гуменник приняли приглашение МОК выступить на Олимпиаде

Фигуристы Петросян и Гуменник приняли приглашение МОК выступить на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
МОК допустил фигуристов на Игры 27 ноября и сообщил, что направил им приглашение
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник приняли приглашения выступить на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Петросян и Гуменник в сентябре выиграли отборочный турнир в Пекине и 27 ноября первыми из россиян были допущены специальной комиссией МОК к Играм.

Петросян 23 ноября выступила на Гран-при России в Омске с произвольной программой вне конкурса и впервые в сезоне успешно сделала два четверных тулупа. Гуменник на тех же соревнованиях справился с пятью четверными прыжками в произвольном прокате.

Петросян — действующая чемпионка России, Гуменник был четвертым на последнем чемпионате страны, но завоевал золото в финале Гран-при России.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
фигурное катание Аделия Петросян Петр Гуменник Олимпиада-2026
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
