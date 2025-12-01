Фигуристы Петросян и Гуменник приняли приглашение МОК выступить на Олимпиаде

МОК допустил фигуристов на Игры 27 ноября и сообщил, что направил им приглашение

Аделия Петросян (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник приняли приглашения выступить на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Петросян и Гуменник в сентябре выиграли отборочный турнир в Пекине и 27 ноября первыми из россиян были допущены специальной комиссией МОК к Играм.

Петросян 23 ноября выступила на Гран-при России в Омске с произвольной программой вне конкурса и впервые в сезоне успешно сделала два четверных тулупа. Гуменник на тех же соревнованиях справился с пятью четверными прыжками в произвольном прокате.

Петросян — действующая чемпионка России, Гуменник был четвертым на последнем чемпионате страны, но завоевал золото в финале Гран-при России.