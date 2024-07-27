Кремль заявил об «отвратительных моментах» в церемонии открытия Олимпиады

В открытии присутствовали «совершенно отвратительные моменты», МОК, с которым согласовываются сценарии церемоний, «встал на скользкую дорожку», считает Песков. В то, что комитет одобрил подобное, сложно поверить, добавил он

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В церемонии открытия Олимпийских игр в Париже присутствовали «совершенно отвратительные моменты». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вы знаете, целиком, к сожалению, [церемонию] так и не удалось посмотреть <...> Имели место совершенно отвратительные моменты. По опыту Олимпиады 2014 года я знаю, что весь сценарий согласовывается с Международным олимпийским комитетом (МОК)», — сказал он.

«Странности Французской республики нам известны давно, но то, что это согласовал МОК на такую мощную международную аудиторию — в это трудно поверить, но, к сожалению, это реальность. Это отвратительно, но главное, это запрещено по закону в нашей стране», — добавил он.

По мнению Пескова, можно радоваться, что россияне не видели церемонию. «Можно начать сострадать в связи с судьбой Международного олимпийского комитета, потому что встали они на совершенно скользкую дорожку», — считает пресс-секретарь российского президента.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже состоялась 26 июля. В ходе нее была представлена постановка, похожая на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников — бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины. Завершал номер практически голый мужчина в голубой краске, который изображал древнегреческого бога Диониса.

Постановка вызвала неоднозначную реакцию в мире. Ее, в частности, раскритиковал французский епископат. Там выразили сожаление по поводу сцен «насмешек и издевательства над христианами». В РПЦ, в свою очередь, заявили, что режиссеры открытия продемонстрировали презрение к европейской цивилизации и христианству.