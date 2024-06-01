«Реал» победил «Боруссию» в финале Лиги чемпионов

«Реал» продлил беспроигрышную серию в финалах до девяти игр. «Боруссия» проиграла второй подряд финал Лиги чемпионов на «Уэмбли»

Винисиус Жуниор (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов.

Голы забили Даниэль Карвахаль (74-я минута) и Винисиус Жуниор (83).

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

«Реал» продлил беспроигрышную серию в финалах до девяти игр. В последний раз мадридцы уступали в решающем матче главного еврокубкового турнира в 1981 году, когда проиграли «Ливерпулю». Всего на счету команды три поражения в финалах — 1962, 1964, 1981 гг.

«Реал» в рекордный 15-й раз стал лучшей командой Европы и в девятый раз выиграл Лигу чемпионов, что также является лучшим результатом. При этом мадридский клуб шесть последних побед одержал с 2014 года.

Вторым в списке самых титулованных клубов Европы идет итальянский «Милан» — семь побед (три — в Лиге чемпионов). В то же время вторым в списке самых титулованных клубов именно Лиги чемпионов идет «Барселона» — четыре трофея, которые она завоевала в период в 2006-2015 гг.

Невезучий «Уэмбли»

«Реал» впервые сыграл финал Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов на «Уэмбли», который в восьмой раз принял решающий матч главного еврокубкового турнира. Но после трансформации Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов именитый стадион принял лишь третий финал (2011, 2013, 2024).

«Боруссия» проиграла второй подряд финал на «Уэмбли». В 2013 году дортмундцы уступили мюнхенской «Баварии» (1:2). Из нынешних финалистов в том матче играли Матс Хуммельс и Марко Ройс за «Боруссию», а также Тони Кроос за «Баварию». За «Боруссию» также сыграли Нури Шахин и Свен Бендер, которые теперь входят в тренерский штаб клуба. Для 35-летнего Ройса этот матч стал последним в составе дортмундцев. Он выступал за клуб с сезона 2012/13.

«Боруссия» в третий раз сыграла в финале главного еврокубкового турнира. В 1997 году она обыграла туринский «Ювентус», впервые став лучшей командой Европы.

«Реал» не проигрывает «Боруссии» с 2014-го, когда уступил в ответном четвертьфинальном матче со счетом 0:2, но прошел дальше по сумме двух встреч. Всего команды провели 15 очных матчей, в семи из которых победил мадридский клуб, трех — дортмундский.

Анчелотти ушел в отрыв

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в третий раз вывел «Реал» в финал Лиги чемпионов (2013/14, 2021/22). При нем клуб ни разу не проигрывал в заключительном матче турнира. Всего он в шестой раз дошел до финала в качестве тренера. Ранее трижды это сделал с итальянским «Миланом», дважды выиграв турнир.

Анчелотти является рекордсменом по числу проведенных финалов и побед в качестве тренера. Итальянец остается единственным тренером, кто участвовал более чем в четырех финалах Лиги чемпионов.

Анчелотти также является рекордсменом по числу матчей в Лиге чемпионов. В финале он провел 204-ю игру. Второе место занимает Алекс Фергюсон — 202.

Четыре игрока повторили 58-летний рекорд ЛЧ

До 1 июня самым титулованным игроком в истории Кубка европейских чемпионов/ Лиги чемпионов являлся легенда «Реала» Пако Хенто. Он одержал шесть побед в финалах главного еврокубкового турнира, последнюю из которых в 1966 году.

Спустя 58 лет его рекорд повторили четыре футболиста «Реала»: хорват Лука Модрич, немец Тони Кроос, а также испанцы Дани Карвахаль и Начо.

При этом Кроос стал единственным из всех рекордсменов, кто побеждал в финале не только в составе «Реала». Для Крооса этот матч стал заключительным в карьере на клубном уровне.

Бразильский фактор

В 19-й раз подряд победителем Лиги чемпионов стал клуб с бразильским игроком. В составе «Боруссии» нет ни одного бразильца, тогда как у «Реала» три — Винисиус, Родриго и Эдер Милитао.

Последний турнир в привычном формате

С сезона 2024/25 формат Лиги чемпионов претерпит заметные изменения. Лига отказалась от деления команд на группы и решила увеличить число участников основного этапа с 32 до 36 команд. Теперь участники проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях. Пары определятся в результате жеребьевки после посева.

В следующий раунд пробьются первые восемь команд общей таблицы. 9-24-е места проведут стыковые матчи за выход в плей-офф. Оставшиеся команды завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы УЕФА.